La Cina costruirà il più grande telescopio per neutrini per acque profonde del mondo nell'Oceano Pacifico

La Cina ha svelato i piani per costruire il più grande telescopio per neutrini di acque profonde nell’Oceano Pacifico occidentale. L'ambizioso progetto, denominato “Trident”, dovrebbe essere completato entro il 2030 e mira a indagare alcuni dei fenomeni più estremi dell'universo, comprese le eruzioni di buchi neri e le esplosioni di supernova.

I neutrini, particelle subatomiche con massa trascurabile e prive di carica elettrica, possiedono la capacità di attraversare la materia senza sforzo. Questa caratteristica li rende particolarmente adatti allo studio di eventi cosmici oscurati da polveri e gas, consentendo ai ricercatori di osservare fenomeni che altrimenti rimarrebbero nascosti.

Il telescopio Trident sarà situato in una pianura di acque profonde nella regione settentrionale del Pacifico occidentale, a una profondità di circa 3.5 chilometri. Sarà composto da 1,200 corde verticali, ciascuna lunga 700 metri e distanziate tra 70 e 100 metri l'una dall'altra. Queste stringhe supporteranno 20 moduli ottici digitali ad alta risoluzione.

Con un diametro di 4 chilometri e una superficie di 12 chilometri quadrati, il telescopio monitorerà circa 8 chilometri cubi di acqua di mare per individuare le interazioni che coinvolgono i neutrini ad alta energia. Il progetto è progettato per durare per 20 anni, aiutando gli scienziati nella loro ricerca per svelare i misteri dell'universo.

Gli esperti prevedono che il telescopio Trident supererà la sensibilità di tutti gli altri telescopi per neutrini in tutto il mondo. Si prevede che entro il suo primo anno di attività rileverà i neutrini provenienti dalla galassia attiva NGC 1068, un’impresa che ha richiesto un decennio al telescopio per neutrini IceCube in Antartide per raggiungere un livello di significatività di 4.2 sigma. Inoltre, si prevede che Trident identificherà segnali burst da sorgenti di neutrini transitori, come il blazar TXS 0506 056, con una significatività di oltre 10 sigma, superando il rilevamento di 3.5 sigma di IceCube nel 2018.

Il progetto cinese Trident rappresenta un entusiasmante progresso nella nostra comprensione dei fenomeni più enigmatici dell'universo. Attraverso l'esplorazione dei neutrini delle profondità marine, gli scienziati sperano di far luce su alcuni degli eventi cosmici più sconcertanti, aprendo la strada a nuove scoperte e scoperte nel campo dell'astrofisica.

Definizioni:

– Neutrini: particelle subatomiche con massa trascurabile e prive di carica elettrica.

– Supernova: una potente esplosione che avviene alla fine del ciclo di vita di una stella.

– Buco nero: una regione dello spaziotempo che esibisce forze gravitazionali così forti che nulla, nemmeno la luce, può sfuggire da essa.

– Polvere e gas: materiale che oscura la visibilità.

– Sigma: una misura statistica di significatività.

– Galassia attiva: una galassia con un nucleo luminoso, che presenta livelli di emissione superiori al normale.

– IceCube: un telescopio per neutrini situato al Polo Sud.

