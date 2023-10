La Cina esplora l’idea di grotte lunari per la protezione degli astronauti

La Cina ha mostrato interesse per la costruzione di basi all’interno delle grotte lunari come mezzo per fornire una protezione unica agli astronauti di stanza sulla Luna. Le grotte lunari, note anche come tubi di lava, offrono una preziosa protezione dalle radiazioni cosmiche e solari, dai meteoriti, dalle variazioni estreme di temperatura e dai materiali espulsi da impatto. Questi tubi di lava, formatisi attraverso l’attività vulcanica sulla superficie della Luna, potrebbero potenzialmente avere un diametro di diverse centinaia di metri, offrendo uno spazio significativo per stabilire basi.

Gli spessi soffitti rocciosi di queste strutture forniscono protezione naturale agli astronauti all'interno delle caverne. Questi tubi di lava sono antichi e intatti, il che li rende ambienti ideali per l'esplorazione scientifica e l'abitazione. L’ambiente a temperatura costante all’interno dei tubi di lava rappresenta un ambiente più gestibile sia per gli astronauti che per le loro attrezzature, poiché la Luna sperimenta sbalzi di temperatura estremi.

Le radiazioni sulla superficie lunare sono circa 150 volte più potenti che sulla Terra, rappresentando un grave rischio per l’uomo. Tuttavia, i diversi metri di roccia sopra le caverne lunari agiscono come una barriera sostanziale, proteggendo efficacemente gli astronauti da questo pericolo mortale. Le grotte riducono inoltre al minimo il rischio di impatti di meteoriti e altri detriti.

Zhang Chongfeng dell'Accademia di tecnologia del volo spaziale di Shanghai ha condotto ricerche sul campo in diverse grotte di lava in Cina per acquisire una migliore comprensione dei tubi di lava lunari. Il team di Zhang ha trovato somiglianze tra i tubi di lava sulla Terra e sulla Luna, classificandoli in tubi di ingresso verticali e tubi di ingresso in pendenza.

La Cina prevede di utilizzare sistemi robotici per esplorare le grotte lunari, a cominciare da quella di Mare Tranquillitatis. Questi sistemi saranno dotati di strumenti scientifici e veicoli ausiliari per la ricognizione e il supporto energetico. La Cina prevede di creare una base di ricerca sotterranea a lungo termine in uno dei tubi di lava lunari, incorporando strutture residenziali e di ricerca supportate da un centro energetico e di comunicazione all’ingresso.

Gli sforzi della Cina nell'esplorazione spaziale sono in aumento e hanno annunciato l'intenzione di iniziare la costruzione di una base lunare entro il 2028. I ricercatori cinesi hanno studiato attivamente varie regioni lunari in previsione delle future missioni lunari.

