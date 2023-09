La Cina lancia con successo il nuovo satellite da ricognizione Yaogan

La Cina ha lanciato con successo in orbita un altro satellite da ricognizione Yaogan. Il razzo Long March 4C è decollato dal centro di lancio satellitare di Jiuquan nel deserto del Gobi. Questo lancio segna il quarto satellite della serie Yaogan 33.

La China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) ha annunciato il successo del lancio, dedicato a esperimenti scientifici, indagini sulle risorse territoriali, stima della resa dei raccolti e prevenzione e soccorso in caso di catastrofi. I satelliti Yaogan sono noti per le loro capacità radar ad apertura sintetica (SAR), che consentono l'acquisizione di immagini dettagliate della superficie terrestre anche attraverso le nuvole e durante la notte. Tuttavia, i dettagli specifici su Yaogan 33 (04) non sono stati divulgati.

Questo lancio segue da vicino il decollo del terzo satellite Yaogan 33 all'inizio del mese. Entrambi i veicoli spaziali hanno volato su un razzo Long March 4C dallo stesso centro di lancio. Il recente lancio è stato il 45esimo lancio riuscito della Cina nell'anno, dopo aver sperimentato il primo lancio fallito del 2023 con un razzo solido Ceres-1 gestito da Galactic Energy.

Nel complesso, il programma spaziale cinese continua a progredire, concentrandosi sulla ricognizione militare e sugli obiettivi scientifici. Il successo del lancio del satellite Yaogan 33 (04) contribuisce alle crescenti capacità del paese nel telerilevamento e ai suoi sforzi nella gestione delle catastrofi e nello sviluppo agricolo.

