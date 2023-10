Un'antica collana rivela la complessità sociale della cultura neolitica

Un recente studio pubblicato sulla rivista PLOS ONE svela nuove intuizioni sulle dinamiche sociali della cultura neolitica attraverso l'analisi di una collana decorata scoperta nella tomba di un bambino nell'antica Giordania. La ricerca, condotta da Hala Alarashi e dai suoi colleghi del Consejo Superior de Investigaciones Científicas in Spagna e dell'Université Côte d'Azur in Francia, fa luce sull'importanza degli ornamenti del corpo e sul loro ruolo nel trasmettere valori culturali e identità personali.

La collana, rinvenuta nel villaggio neolitico di Ba'ja in Giordania, risale al periodo compreso tra il 7400 e il 6800 a.C. Si compone di oltre 2,500 pietre e conchiglie colorate, due eccezionali perle d'ambra (le più antiche conosciute nel Levante), un grande pendente in pietra e un anello di madreperla delicatamente inciso. Attraverso un'attenta analisi della composizione, della lavorazione artigianale e della disposizione spaziale di questi oggetti, i ricercatori hanno stabilito che un tempo formavano un'unica collana a più file.

La realizzazione di questa collana ha comportato un lavoro meticoloso e l'importazione di materiali esotici da altre regioni. La sua scoperta fornisce preziose informazioni sulle pratiche funerarie degli individui con uno status sociale elevato durante il periodo neolitico. La collana rivela anche le complesse dinamiche sociali all'interno della comunità di Ba'ja, coinvolgendo artigiani, commercianti e autorità di alto rango che commissionavano pezzi così elaborati.

La ricostruzione fisica della collana è stata ora esposta nel Museo di Petra, nel sud della Giordania. Questo straordinario manufatto funge da testimonianza del significato culturale degli ornamenti del corpo e delle intricate dinamiche sociali del periodo neolitico. Sono necessarie ulteriori ricerche su questa antica cultura per comprendere appieno le complessità rivelate dallo studio.

Fonte:

– “Fili di memoria: far rivivere l’ornamento di un bambino morto nel villaggio neolitico di Ba`ja (Giordania)” di Hala Alarashi et al., PLOS ONE

– Credito immagine: Alarashi et al., 2023, PLOS ONE, CC-BY 4.0