Il panorama culinario in evoluzione: una riflessione sui "bei vecchi tempi" dei menu a prezzi accessibili

Recentemente è emersa una foto intrigante della carta del menu di un ristorante del 2001, suscitando un'ondata di nostalgia e contemplazione tra coloro che sono cresciuti negli anni '1990. Questa istantanea, che circola su piattaforme di social media come Instagram, non solo mostra le appetitose delizie del passato, ma evidenzia anche la significativa disparità di prezzi tra allora e oggi.

Il sorprendente contrasto dei prezzi ha lasciato gli utenti di Internet in soggezione e incredulità. I piatti un tempo convenienti nel menu ora sembrano un sogno lontano, con prezzi che sono da sei a sette volte inferiori a quelli che incontriamo oggi. Immagina di concederti un pollo Biryani per sole Rs 30, di assaporare un montone Biryani per Rs 32 o di deliziare le tue papille gustative con la cremosa delizia del Paneer Butter Masala per sole Rs 24.

Gli utenti dei social media hanno risposto a questa rivelazione sui prezzi con un mix di umorismo, nostalgia e cinismo. Alcuni hanno espresso scherzosamente la loro ricerca del piatto più costoso del menu vintage, in contrasto con la ricerca odierna di opzioni a basso costo. Altri hanno ricordato i “bei vecchi tempi” quando questi prezzi erano considerati normali, mentre alcuni scettici hanno suggerito che l’inflazione aggiungesse semplicemente uno zero ai tassi.

Gli osservatori hanno notato anche l’impatto dell’inflazione e dei cambiamenti economici nel corso degli anni. Un involtino di uova che una volta costava Rs 7 ora può essere trovato a Rs 70, e preferiti come un Chicken Roll, che prima costava una magra Rs 10, ora sono fuori portata per quel prezzo.

La carta del menu virale non serve solo a ricordare l’evoluzione dei prezzi, ma stimola anche la riflessione sulle mutevoli dinamiche all’interno della nostra società ed economia negli ultimi due decenni. Mentre ammiriamo queste delizie culinarie accessibili del passato, ci viene ricordata la natura in continua evoluzione e talvolta stimolante del mondo in cui viviamo.

