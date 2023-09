L'esperimento Chi-Nu migliora la sicurezza nucleare e i reattori energetici

L’esperimento di fisica Chi-Nu condotto presso il Los Alamos National Laboratory ha prodotto dati importanti per migliorare le applicazioni di sicurezza nucleare, la comprensione della sicurezza delle criticità e la progettazione di reattori energetici a neutroni veloci. Questo esperimento durato anni si è concentrato sulla misurazione dello spettro energetico dei neutroni emessi dalla fissione indotta dai neutroni, studiando in particolare gli elementi attinidi uranio-238, uranio-235 e plutonio-239.

Il fisico Keegan Kelly ha affermato che questo progetto ha fornito nuove informazioni sui processi di fissione che prima non erano stati osservati in nessun esperimento. Lo studio finale Chi-Nu, che ha esaminato l'uranio-238, è stato recentemente pubblicato su Physical Review C. L'esperimento ha misurato lo spettro dei neutroni di fissione immediata dell'uranio-238, inclusa l'energia del neutrone che induce la fissione e la distribuzione dei neutroni rilasciati come un risultato. Queste informazioni sono cruciali per i modelli nucleari, i calcoli Monte Carlo e le valutazioni delle prestazioni dei reattori.

L'esperimento Chi-Nu ha utilizzato un sofisticato apparato costituito da 54 rilevatori di neutroni a scintillazione liquida e 22 rilevatori a vetro al litio per misurare neutroni in diversi intervalli di energia. Un bersaglio di tungsteno è stato colpito da un raggio di protoni presso la struttura di ricerca sui neutroni delle armi, generando neutroni che hanno interagito con l'isotopo dell'uranio-238. I neutroni emessi sono stati rilevati e registrati utilizzando lo scintillatore liquido o rilevatori a vetro al litio, a seconda dell'intervallo di energia testato.

I risultati degli esperimenti Chi-Nu, insieme a misurazioni simili sull’uranio-235 e sul plutonio-239, servono ora come fonte primaria di dati sperimentali per valutare lo spettro dei neutroni di fissione immediata. Questi dati svolgono un ruolo cruciale nel miglioramento della sicurezza nucleare e nella progettazione di reattori energetici.

Andando avanti, il team Chi-Nu sta espandendo la propria ricerca per includere altri isotopi di attinidi, come il plutonio-240 e l’uranio-233. Si stanno inoltre concentrando sulla misurazione dei neutroni emessi dalle reazioni di diffusione dei neutroni, che comportano il trasporto di neutroni attraverso un materiale e la deposizione di energia. Le competenze e le metodologie del team sviluppate durante il progetto Chi-Nu verranno applicate a questi sforzi futuri, facendo avanzare ulteriormente la nostra comprensione dei processi nucleari.

Fonte: Laboratorio nazionale di Los Alamos