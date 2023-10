Una nuova tecnica tiene traccia del flusso di ioni nelle cellule

Gli scienziati dell'Università di Chicago hanno sviluppato una nuova tecnica per tracciare il flusso di ioni all'interno degli organelli delle cellule. Questa svolta fornisce informazioni sul funzionamento interno delle cellule e rivela prove del fatto che gli organelli regolano gli ioni, risolvendo una questione biologica precedentemente dibattuta. Utilizzando minuscoli dispositivi a DNA biologicamente compatibili e non tossici, i ricercatori sono stati in grado di misurare le concentrazioni di ioni all'interno di specifici organelli. I dispositivi sono stati progettati per reagire con gli ioni vicini, provocandone l'illuminazione, cosa che può essere osservata al microscopio. Ciò consente agli scienziati di quantificare i livelli di ioni misurando la luminosità del sensore. Lo studio si è concentrato su due diversi ioni – potassio e sodio – all’interno di diversi organelli.

Il monitoraggio dei livelli di potassio negli endosomi di riciclaggio, un tipo di organello coinvolto nello smistamento e nel movimento dei canali ionici, ha dimostrato che i canali ionici sono effettivamente attivi negli organelli. Ciò suggerisce un potenziale ruolo dei canali ionici in malattie come il Parkinson. Questa nuova tecnica fornisce un modo per indagare e comprendere il ruolo degli ioni all'interno degli organelli, che non è stato ben esplorato in precedenza. I risultati hanno il potenziale per migliorare la nostra comprensione delle funzioni cellulari e potrebbero portare a nuovi trattamenti per malattie e disturbi.

Fonte:

– Biotecnologie naturali (2023), DOI: 10.1038/s41587-023-01928-z