Alla ricerca delle interazioni tra batteri: approfondimenti sul comportamento collettivo

I ricercatori dell’Istituto Max Planck per la dinamica e l’auto-organizzazione hanno sviluppato un nuovo modello che dimostra come l’inseguimento delle interazioni tra specie batteriche può indurre modelli dinamici nella loro organizzazione. I loro risultati, pubblicati sulla rivista Physical Review Letters, fanno luce sui meccanismi del comportamento collettivo nelle popolazioni batteriche.

Il modello si concentra sull’interazione non reciproca tra due specie batteriche, dove una specie insegue l’altra mentre l’altra mira a respingersi. I ricercatori hanno scoperto che questa interazione “insegui ed evita” da sola è sufficiente per formare modelli strutturali. Il modello specifico che emerge dipende dalla forza dell’interazione. È interessante notare che i singoli batteri sembrano muoversi in modo disordinato, e il modello strutturale diventa visibile solo a un livello di organizzazione più elevato.

Studi precedenti hanno proposto modelli che includono interazioni sia inter che intraspecie per formare modelli. Tuttavia, questo nuovo modello dimostra che la presenza della motilità batterica, piuttosto che l’adesione o l’allineamento, è sufficiente per creare sovrastrutture complesse che comprendono milioni di individui.

Ciò che rende questo modello ancora più significativo è la sua applicabilità oltre le specie batteriche. Può essere utilizzato per comprendere altri comportamenti collettivi come quelli osservati nei micronuotatori controllati dalla luce, negli insetti sociali, nei gruppi di animali e negli sciami robotici. Considerando più specie e interazioni, il modello fornisce informazioni sulla formazione di strutture su larga scala in reti con molti componenti.

Questa ricerca contribuisce alla nostra comprensione di come le interazioni individuali danno origine al comportamento collettivo e all’autorganizzazione in vari sistemi biologici. Apre nuove strade per studiare e prevedere modelli complessi in diverse popolazioni.

Fonte: Società Max Planck