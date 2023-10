Missione Chandrayaan-4: il prossimo sforzo lunare dell'ISRO

La missione Chandrayaan-4 è diventata oggetto di attenzione mentre l'Indian Space Research Organization (ISRO) conclude la sua missione Chandrayaan-3. Anche se le probabilità che la missione Chandrayaan-4 si realizzi sono basse, tutta l’attenzione si è spostata verso questa nuova spedizione lunare. Ufficialmente conosciuta come Lunar Polar Exploration Mission (Lupex), questa impresa mira a esplorare i poli lunari.

La missione Chandrayaan-4 ha preso piede dopo che l’ISRO ha incontrato battute d’arresto con il lander Vikram e il rover Pragyan sulla Luna. Poiché probabilmente non funzionano, la ripresa della missione Chandrayaan-4 sarebbe miracolosa. Tuttavia, l’ISRO è determinato a portare avanti una nuova esplorazione lunare.

Nel 2017, l'ISRO ha collaborato con la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), firmando un accordo per far avanzare le missioni lunari. Questa partnership ha aperto la strada a sforzi congiunti nell'esplorazione dei misteri della Luna. La missione Chandrayaan-4 è uno dei risultati di questa collaborazione, a dimostrazione della visione condivisa di entrambe le organizzazioni.

La missione di esplorazione polare lunare (Chandrayaan-4) mira a scoprire preziose informazioni sui poli lunari. Queste regioni rivestono un’importanza scientifica significativa, poiché potrebbero contenere risorse come il ghiaccio d’acqua e potrebbero fungere da potenziali siti per futuri sforzi di colonizzazione umana.

Sebbene i dettagli specifici sulla missione Chandrayaan-4 debbano ancora essere rivelati, si prevede che si baserà sulle conoscenze acquisite dalle missioni precedenti. La dedizione dell'ISRO all'esplorazione spaziale e la sua collaborazione con JAXA contribuiranno senza dubbio al successo della spedizione lunare.

In conclusione, sebbene le possibilità di rilanciare la missione Chandrayaan-4 rimangano scarse, è diventata il punto focale per l'ISRO mentre concludono la missione Chandrayaan-3. Con la missione Lupex all'orizzonte, la partnership dell'ISRO con JAXA segnala un futuro luminoso per l'esplorazione lunare, svelando i segreti della Luna e il suo potenziale per future imprese umane.

Fonte:

– ISRO