Missione Chandrayaan-4: Esplorazione del Polo Sud lunare

India e Giappone hanno collaborato ad un’importante missione di esplorazione lunare nota come missione Chandrayaan-4, nota anche come progetto LUPEX. Questo sforzo di collaborazione tra la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) e l’Indian Space Research Organization (ISRO) mira a essere lanciato nel 2026 con obiettivi specifici in mente.

L'obiettivo principale della missione Chandrayaan-4 è esplorare il polo sud lunare. Questa regione della luna è di grande interesse per gli scienziati poiché si ritiene che contenga acqua. La missione si concentrerà sullo studio della presenza di acqua vicino al polo sud della Luna.

Per raggiungere questo obiettivo, l’ISRO sarà responsabile della costruzione del lander lunare, mentre la JAXA supervisionerà il lancio della missione e fornirà il rover lunare. Il rover sarà dotato di strumenti scientifici per cercare autonomamente l'acqua e persino perforare la superficie lunare per raccogliere campioni da analizzare.

La presenza di acqua sulla Luna è di grande importanza per le future esplorazioni lunari e per i potenziali insediamenti umani. L'acqua può essere utilizzata per vari scopi, come bere, irrigare e persino come fonte di ossigeno per i sistemi di supporto vitale. Esplorando il polo sud lunare e indagando sulla presenza di acqua, la missione Chandrayaan-4 fornirà dati preziosi alla nostra comprensione della luna e delle sue risorse.

Questo sforzo di collaborazione tra India e Giappone mostra lo spirito di cooperazione internazionale nell’esplorazione spaziale. Combinando le loro competenze e risorse, entrambi i paesi mirano a realizzare scoperte e progressi rivoluzionari nell’esplorazione lunare.

