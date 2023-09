I tentativi dell'ISRO di stabilire una comunicazione con Vikram Lander e Pragyan Rover non hanno avuto successo

L’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha dovuto affrontare sfide per stabilire la comunicazione con il lander Vikram e il rover Pragyan della missione Chandrayaan-3. Questi esploratori lunari sono atterrati nella regione inesplorata del polo meridionale lunare il 23 agosto, dopo un viaggio di 40 giorni attraverso lo spazio.

Nonostante molteplici tentativi, l'ISRO non ha ricevuto alcun segnale dal lander e dal rover. L'attrezzatura è stata messa in modalità sospensione il 2 settembre dopo aver completato le attività iniziali. Il rover aveva esplorato con successo oltre 100 metri sulla superficie lunare, confermando la presenza di vari elementi come zolfo, ferro e ossigeno. Tuttavia, da allora, l’ISRO non è stata in grado di rilanciare il sistema.

L'ISRO continuerà i suoi sforzi per stabilire un contatto con il lander e il rover fino al prossimo tramonto lunare, il 30 settembre. L'agenzia spera che l'alba a Shivshakti Point, dove si trova l'attrezzatura, li riporterà in vita. Tuttavia, vi è incertezza su quando verrà stabilito il contatto con gli strumenti.

Le possibilità di un risveglio sono sempre state scarse a causa del duro ambiente lunare durante la lunga notte. Secondo Nilesh M Desai, direttore del Centro per le applicazioni spaziali, se l'elettronica sopravvive al freddo, c'è una probabilità del 50-50% di riprendersi. In caso contrario, la missione ha già raggiunto i suoi obiettivi.

La missione Chandrayaan-3 ha già fatto la storia in quanto segna il primo atterraggio morbido riuscito dell'India sulla regione lunare polare meridionale. Nonostante l’attuale silenzio del lander e del rover, la missione ha fatto passi da gigante nell’esplorazione lunare. L'ISRO continua i suoi sforzi per ristabilire la comunicazione e il mondo attende il successo della rinascita di questi ambasciatori lunari.

Fonte:

– IndiaToday.in