Il lander Vikram, che ha effettuato uno storico atterraggio sulla superficie della Luna il 23 agosto, ha superato i suoi obiettivi di missione eseguendo con successo un esperimento di salto non pianificato. Il direttore del progetto Chandrayaan-3, P Veeramuthuvel, ha rivelato che durante questo esperimento, il lander ha acceso i suoi motori, si è sollevato di circa 40 centimetri ed è atterrato in sicurezza a una distanza di 30-40 centimetri dal suo punto originale a Shiv Shakti Point.

Questo esperimento sul luppolo mostra le capacità della missione Chandrayaan-3 di decollare dalla superficie lunare, indicando il potenziale per future missioni di riportare campioni dalla Luna in India. Il successo di questa manovra apre nuove possibilità per futuri ritorni di campioni lunari e missioni umane sulla Luna.

Durante i 14 giorni di ricerca ed esperimento sulla superficie lunare, sia il lander Vikram che il rover Pragyan hanno fornito una grande quantità di dati. Hanno condotto vari esperimenti per studiare l'ambiente lunare prima dell'inizio dell'oscurità totale e del clima gelido.

D’altro canto, i tentativi di rianimare il lander Vikram e il rover Pragyan durante la notte lunare precedente non hanno avuto successo, senza alcuna risposta da parte loro. Ciò significa la fine di tutti gli sforzi per rilanciare la missione nonostante il suo successo nel raggiungimento dei suoi obiettivi.

La missione Chandrayaan-3, che ha raggiunto l’importante traguardo dell’atterraggio vicino alla regione polare meridionale della Luna, consolida la posizione dell’India come primo paese a compiere un’impresa del genere. Questo straordinario risultato ha gettato le basi per futuri sforzi nell’esplorazione e nella ricerca lunare.

– Direttore del progetto Chandrayaan-3 P Veeramuthuvel

– TVIndia Oggi

(Nota: questo articolo è una rappresentazione fittizia dell'articolo originale e non contiene informazioni effettive o citazioni delle persone menzionate.)