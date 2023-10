Nuove scoperte dalla missione indiana Chandrayaan-3: maggiore concentrazione di zolfo sui poli della Luna e potenziale di utilizzo delle risorse in situ

Il lander indiano Chandrayaan-3 è atterrato con successo vicino al polo sud della Luna il 23 agosto 2023, fornendo agli scienziati nuovi preziosi dati. Uno dei risultati sorprendenti della missione è la concentrazione di zolfo nel suolo lunare più elevata del previsto. Il rover del lander, Pragyan, ha analizzato il terreno con due strumenti – uno spettrometro a raggi X per particelle alfa e uno spettrometro di degradazione indotto dal laser – ed entrambi hanno rilevato zolfo vicino al sito di atterraggio.

È noto che lo zolfo è presente nelle rocce e nei terreni lunari, ma solitamente in basse concentrazioni. La presenza di livelli di zolfo più elevati suggerisce che i poli lunari potrebbero avere composizioni fondamentalmente diverse rispetto alle regioni equatoriali. Questa differenza è probabilmente dovuta al fatto che le regioni polari ricevono meno luce solare diretta.

Le maggiori concentrazioni di zolfo nei suoli polari potrebbero essere il risultato della raccolta di zolfo dall’atmosfera lunare. Le temperature estremamente basse nelle regioni polari possono far sì che lo zolfo si solidifichi e si depositi sulla superficie, simile alla brina su una finestra. In alternativa, lo zolfo potrebbe aver avuto origine da antiche eruzioni vulcaniche o meteoriti contenenti zolfo.

La scoperta di maggiori concentrazioni di zolfo sulla Luna ha implicazioni per le future missioni spaziali. L’utilizzo delle risorse in situ, il concetto di utilizzo delle risorse naturali sulla Luna per l’edilizia e la produzione di energia, diventa più praticabile con la disponibilità di zolfo. Gli astronauti potrebbero potenzialmente utilizzare lo zolfo per costruire celle solari, batterie e cemento a base di zolfo per scopi edili. Il calcestruzzo a base di zolfo presenta vantaggi come tempi di indurimento rapidi, maggiore resistenza e risparmio di acqua.

La missione Chandrayaan-3 segna le prime misurazioni dello zolfo nei suoli lunari e fornisce agli scienziati nuove informazioni sul sistema geologico della Luna. Ulteriori analisi e calibrazione dei dati confermeranno l'esatta quantità di zolfo presente nei terreni degli altipiani vicino ai poli.

Nel complesso, questi risultati aprono nuove strade per comprendere la storia geologica della Luna, nonché potenziali opportunità per l’utilizzo sostenibile delle risorse nella futura esplorazione lunare.

Definizioni:

– Chandrayaan-3: la missione lunare dell'India che includeva un lander e un rover.

– Pragyan: il rover a bordo di Chandrayaan-3, che ha fornito dati sul suolo lunare.

– Zolfo: un elemento che è stato trovato in concentrazioni più elevate del previsto nel suolo lunare.

– Utilizzo delle risorse in situ: il concetto di utilizzo delle risorse disponibili sulla Luna per l’edilizia e la produzione di energia.

Fonte:

– L'articolo originale