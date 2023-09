Chandrayaan-3: La speranza svanisce per Vikram Lander e Pragyan Rover

L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha prolungato la sua attesa a 14 giorni per stabilire un contatto con il lander Vikram e il rover Pragyan di Chandrayaan-3. Tuttavia, l’ex scienziato dell’ISRO Tapan Mishra ritiene che anche se il rover non riuscisse a rianimarsi, sarebbe un miracolo se il lander continuasse a funzionare.

Il lander rover Chandrayaan era stato originariamente progettato per soli 14 giorni di funzionamento. Nelle condizioni lunari estreme del Polo Sud, le temperature possono scendere fino a -200 gradi Celsius. A temperature così fredde, è probabile che i materiali plastici, i materiali energetici al carbonio e i componenti elettronici si rompano e falliscano. Tuttavia, Mishra rimane fiduciosa che l’ISRO abbia implementato misure efficaci di gestione termica per superare queste sfide.

Per proteggere i componenti elettrici dalle rigide temperature della notte lunare che possono raggiungere i -250 gradi Celsius, il lander Vikram e il rover Pragyan sono stati messi in “modalità di sospensione” durante la loro missione. Gli scienziati stimano che ci sia solo il 50% di possibilità che questi dispositivi possano resistere alle temperature gelide.

L'ex capo dell'ISRO AS Kiran Kumar ha espresso preoccupazione per il fatto che le possibilità di risvegliare il rover e il lander stanno diminuendo con il tempo. Il team ISRO, tuttavia, resta impegnato a stabilire un contatto con la navicella spaziale fino al 30 settembre, che segna il prossimo tramonto lunare. Se il lander Vikram e il rover Pragyan non riuscissero a risvegliarsi, l'ISRO ha annunciato che rimarranno sulla Luna come ambasciatori lunari dell'India.

