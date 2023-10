Il destino di Chandrayaan-3: le sfide affrontate da Vikram Lander sulla Luna

La missione Chandrayaan-3 dell'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro) è giunta al termine, con la navicella spaziale messa in uno stato dormiente sulla Luna. Il lander Vikram, insieme al rover Pragyan, è stato spento e rimarrà sulla superficie lunare per un tempo indefinito. Tuttavia, anche in questo stato dormiente, la navicella spaziale deve ancora affrontare una serie di minacce.

Una delle principali sfide che Vikram e Pragyan devono affrontare è il costante bombardamento di micrometeoroidi sulla superficie lunare. Queste minuscole particelle possono causare danni alla navicella spaziale se entrano in collisione con essa. Sebbene sulla Luna non vi sia un’atmosfera che possa causare corrosione, anche le temperature gelide della notte lunare e le radiazioni del sole rappresentano potenziali rischi.

Il dottor P. Sreekumar, professore e direttore del Manipal Center for Natural Sciences, spiega che anche la polvere lunare potrebbe rappresentare un problema. A differenza della polvere sulla Terra, la polvere lunare può attaccarsi ai materiali a causa dell’assenza di aria sulla Luna. Questo accumulo di polvere potrebbe potenzialmente avere un impatto sul funzionamento del veicolo spaziale.

Nonostante queste sfide, gli scienziati dell'Isro sono soddisfatti dei risultati della missione. La missione Chandrayaan-3 ha esplorato con successo il polo sud lunare, una regione che si ritiene contenga ghiaccio d’acqua. Il rover Pragyan ha condotto analisi chimiche della superficie lunare, confermando la presenza di zolfo e rilevando altri elementi. Il rover ha rilevato anche attività sismica, fornendo preziose informazioni sulla composizione della Luna e sull'attività geologica.

Il lander Vikram, invece, ha eseguito con successo un esperimento sul salto, dimostrando il suo potenziale per riportare campioni dalla Luna nelle missioni future. I dati raccolti dalla missione non solo hanno ampliato la nostra comprensione della Luna, ma hanno anche aperto la strada a future missioni lunari e interplanetarie.

Anche se il destino di Vikram e Pragyan sulla Luna rimane incerto, il loro contributo all’esplorazione lunare è innegabile. Una volta completata la missione, rimarranno per sempre sulla superficie lunare, a testimonianza degli sforzi di esplorazione spaziale dell'India.

Definizioni:

– Isro: Organizzazione indiana per la ricerca spaziale

– Chandrayaan-3: la missione lunare di Isro

– Lander Vikram: il componente lander di Chandrayaan-3

– Rover Pragyan: il componente rover di Chandrayaan-3

