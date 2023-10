Nuovo articolo: Svelare i misteri dell'alone espulso sulla Luna

Gli scienziati dell'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) e del National Remote Sensing Center (NRSC) hanno recentemente fornito informazioni affascinanti sul fenomeno lunare noto come "alone di espulsione". Nel loro ultimo rapporto, i ricercatori fanno luce sul significato di questo fenomeno e su come abbia permesso loro di acquisire una comprensione più profonda della superficie lunare.

Durante la missione Chandrayaan-3, quando il lander Vikram atterrò con successo sulla superficie lunare il 23 agosto, creò un alone di materiale espulso composto da materiale lunare. Questo alone, descritto come una macchia luminosa irregolare che circonda il lander, è servito come una risorsa preziosa per lo studio della superficie lunare.

I ricercatori hanno stimato che circa 2.06 tonnellate di epi regolite lunare, che consiste di rocce lunari e suolo comunemente chiamato polvere lunare, sono state espulse e sparse su un'area di 108.4 m² attorno al sito di atterraggio. L'epiregolite è lo strato superiore della superficie lunare.

Analizzando le immagini ad alta risoluzione catturate dalla Orbiter High-Resolution Camera (OHRC) dell'orbiter Chandrayaan 2, il team scientifico ha confrontato le immagini pre e post-atterraggio per ottenere una migliore comprensione del fenomeno dell'alone di espulsione. Questa analisi ha fornito preziose informazioni sul ruolo dei propulsori dello stadio di discesa nel generare l'alone di materiale espulso e nello stabilirne le caratteristiche.

Il successo della missione Chandrayaan-3 segna una pietra miliare significativa per il programma di esplorazione spaziale dell'India. Non solo il lander Vikram è riuscito ad atterrare dolcemente sul polo sud della Luna, ma l’India è diventata anche il quarto paese, dopo Stati Uniti, Cina e Russia, a compiere con successo questa impresa. Nel corso della missione, il lander Vikram e il Rover Pragyan hanno condotto vari esperimenti scientifici e fatto scoperte degne di nota.

Lo studio del fenomeno dell’alone di espulsione ha aumentato la nostra comprensione delle dinamiche della superficie lunare e delle complessità coinvolte negli atterraggi lunari. Questi risultati contribuiranno alle future missioni e attività di ricerca volte a esplorare il vicino celeste della Terra.

Domande frequenti (FAQ)

Cos'è l'epiregolite?

L’epiregolite si riferisce allo strato superiore della superficie lunare, composto da rocce lunari e terreno comunemente noto come polvere lunare.

Come si è formato l'alone di materiale espulso?

L'alone di materiale espulso si è formato in seguito ai propulsori dello stadio di discesa e al successivo atterraggio del lander Vikram durante la missione Chandrayaan-3.

Cosa ha rivelato lo studio dell'alone di materiale espulso?

Lo studio del fenomeno dell’alone espulso ha fornito preziose informazioni sulle dinamiche della superficie lunare e sulle caratteristiche della regolite lunare. Ha anche contribuito a una migliore comprensione delle complessità coinvolte negli sbarchi lunari.

