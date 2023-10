Nuova scoperta: svelare i segreti degli atterraggi lunari

Quando il lander Vikram di Chandrayaan-3 atterrò sulla superficie della Luna il 23 agosto, accadde un evento straordinario. Mentre discendeva ed entrava in contatto con il suolo lunare, una quantità significativa di materiale lunare veniva espulsa nello spazio, provocando un fenomeno sorprendente noto come “alone di espulsione”.

Gli scienziati dell'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) hanno stimato che circa 2.06 tonnellate di epi-regolite lunare, che si riferisce alla superficie superiore del suolo lunare o regolite, sono state espulse dal sito di atterraggio su un'area di 108.4 m². Questa affascinante scoperta, documentata nel Journal of the Indian Society of Remote Sensing, offre preziose informazioni sul comportamento dei materiali lunari durante gli eventi di atterraggio e apre la strada a ulteriori ricerche sulla geologia lunare.

Per indagare su questo fenomeno, gli scienziati si sono rivolti alla Orbiter High-Resolution Camera (OHRC) a bordo dell'orbiter Chandrayaan-2. Confrontando immagini pancromatiche dettagliate catturate prima e dopo l'atterraggio di Vikram, sono stati in grado di caratterizzare l'ipnotizzante "alone di espulsione". Questa macchia luminosa irregolare circondava il lander, svelando le affascinanti dinamiche coinvolte negli atterraggi lunari.

I risultati fanno luce sulle forze e sui meccanismi in gioco durante il processo di atterraggio, fornendo agli scienziati una comprensione più profonda dell’impatto dei lander sulla superficie lunare. Inoltre, gli scienziati hanno stimato la quantità di epiregolite lunare espulsa utilizzando relazioni empiriche, aggiungendo alla nostra conoscenza delle quantità e del comportamento dei materiali lunari in tali eventi.

Questa nuova scoperta segna una pietra miliare significativa nell'esplorazione lunare, offrendo una nuova prospettiva sull'interazione tra la navicella spaziale e la superficie lunare. Apre strade entusiasmanti per studi futuri, promuovendo la nostra comprensione della geologia della Luna e aprendo la strada a missioni lunari più avanzate.

Cos'è un "alone di espulsione"?

Un "alone di espulsione" si riferisce all'area luminosa anomala creata attorno a un lander lunare all'impatto con la superficie lunare, causata dall'espulsione di materiale lunare.

Cos'è l'epiregolite lunare?

L'epiregolite lunare si riferisce allo strato superiore del suolo o regolite che si trova sulla superficie della Luna.

Come è stato studiato l'alone di espulsione?

Gli scienziati hanno utilizzato la Orbiter High-Resolution Camera (OHRC) a bordo dell'orbiter Chandrayaan-2 per catturare immagini ad alta risoluzione prima e dopo l'atterraggio, consentendo un'analisi dettagliata dell'alone di materiale espulso.

Che impatto ha questa scoperta sull’esplorazione lunare?

Questa scoperta fornisce preziose informazioni sul comportamento dei materiali lunari durante gli atterraggi e migliora la nostra comprensione delle forze e delle dinamiche coinvolte. Apre nuove strade per la ricerca e i progressi nella geologia lunare e nella pianificazione delle missioni.