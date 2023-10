Un nuovo studio rivela scoperte interessanti sull'atterraggio lunare di Chandrayaan-3

Un recente studio condotto da scienziati dell'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha rivelato dettagli affascinanti sullo storico atterraggio lunare del modulo lander di Chandrayaan-3, Vikram. Lo studio, intitolato “Caratterizzazione di Ejecta Halo on the Lunar Surface Around Chandrayaan-3 Vikram Lander Using OHRC Imagery”, è stato pubblicato sul Journal of the Indian Society of Remote Sensing.

Secondo lo studio, quando Vikram ha toccato la superficie lunare il 23 agosto 2023, ha creato un fenomeno straordinario noto come “alone di espulsione”. Questo alone di materiale espulso è stato generato quando il modulo del lander ha sollevato la polvere lunare e ha creato una zona luminosa attorno a sé durante la discesa e l'atterraggio.

Utilizzando immagini pancromatiche ad alta risoluzione provenienti dalla Orbiter High-Resolution Camera (OHRC) dell'orbita Chandrayaan-2, gli scienziati hanno confrontato le immagini scattate prima e dopo l'evento di atterraggio. Hanno caratterizzato l'alone espulso come una macchia luminosa irregolare che circonda il lander.

Lo studio stima che circa 2.06 tonnellate di epi regolite lunare (materiale di superficie) siano state espulse e spostate su un'area di 108.4 m² attorno al sito di atterraggio. Questo significativo spostamento di materiale lunare fornisce preziose informazioni sui processi geologici e sulla composizione della superficie lunare.

Il riuscito atterraggio morbido di Chandrayaan-3 sulla superficie lunare ha segnato un risultato storico per l'India, rendendolo il quarto paese a far atterrare un veicolo spaziale sulla luna e il primo ad atterrare nella regione polare. Dopo l'atterraggio, il lander Vikram e il Rover Pragyan hanno condotto varie misurazioni in situ, confermando la presenza di zolfo nella regione e rilevando elementi minori.

Nonostante siano entrati in modalità di sospensione dopo un giorno lunare, finora gli sforzi per riattivare il lander e il rover non hanno avuto successo. Tuttavia, i dati e le scoperte raccolte durante il loro periodo operativo continuano a fornire preziose informazioni sul nostro vicino celeste più vicino.

FAQ:

D: Cos'è un alone di materiale espulso?

R: Un alone di materiale espulso è un fenomeno che si verifica durante un atterraggio sulla Luna quando la polvere lunare viene sollevata, creando una macchia luminosa attorno al sito di atterraggio.

D: Quanto materiale lunare è stato espulso durante l'atterraggio di Chandrayaan-3?

R: Lo studio stima che circa 2.06 tonnellate di materiale della superficie lunare siano state espulse e spostate su un'area di 108.4 m² attorno al sito di atterraggio.

D: Quali sono state alcune delle misurazioni condotte da Vikram e Pragyan Rover?

R: Alcune delle misurazioni condotte includono la conferma della presenza di zolfo nella regione e il rilevamento della presenza di elementi minori sulla superficie lunare.

Fonte:

– Giornale della Società indiana di telerilevamento: [URL]

– ISRO: [URL]