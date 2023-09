Chandrayaan-3: aspettative e potenziali risultati di Vikram Lander e Pragyan Rover

By

Mentre l'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) attende il risveglio del lander Vikram di Chandrayaan-3 e del rover Pragyan, ci sono risultati chiave attesi una volta che inizieranno a esaminare i dati raccolti. Questi risultati hanno il potenziale per fornire preziose conoscenze sul suolo lunare, che potranno apportare benefici alle future missioni sulla Luna, comprese quelle che coinvolgono l’esplorazione umana.

Il lander Vikram e il rover Pragyan sono stati messi in modalità di sospensione dall'ISRO e si prevede che si sveglieranno il 22 settembre. Il presidente dell'ISRO, S Somnath, ha affermato che le valutazioni finali del comportamento dei sistemi possono essere effettuate solo dopo il loro risveglio. Nonostante sia stata raccolta una quantità significativa di dati, l’analisi e l’interpretazione dei risultati potrebbero richiedere diversi mesi o addirittura un paio d’anni.

Anil Bharadwaj, direttore del Laboratorio di ricerca fisica (PRL), ha affermato che attualmente l'attenzione è rivolta allo studio di vari parametri, come le caratteristiche della superficie, la temperatura, la composizione degli elementi, l'attività sismica e le condizioni del suolo. Le osservazioni effettuate dagli strumenti hanno il potenziale per fornire nuove informazioni sullo strato superiore del suolo lunare. I percorsi di movimento del rover, visibili nelle immagini catturate dagli strumenti, indicano terreno sciolto, con solchi profondi circa un centimetro e le gambe del lander che affondano nella superficie. Man mano che la missione avanza più in profondità nel suolo lunare, si prevede che diventi più compatta.

Chandrayaan-3, la terza missione lunare dell'ISRO, è stata lanciata il 14 luglio dal Centro spaziale Satish Dhawan a Sriharikota. La missione mira a sviluppare e dimostrare nuove tecnologie necessarie per le missioni interplanetarie. Il modulo indigeno Lander (LM), il modulo Propulsion (PM) e il Rover sono dotati di strumenti avanzati per raccogliere dati sulla superficie e sull'ambiente della Luna.

Nel complesso, i dati raccolti da Vikram e Pragyan hanno il potenziale per contribuire ai progressi scientifici e aprire le porte a ulteriori esplorazioni, non solo della Luna ma anche per future missioni spaziali umane.

Fonte:

– Times of India (TOI) – www.timesofindia.indiatimes.com

– Laboratorio di Ricerca Fisica – www.prl.res.in