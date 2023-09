Lo strumento scientifico sul modulo Chandrayaan-3 invia dati sufficienti per il futuro studio sugli esopianeti

Lo strumento scientifico sul modulo di propulsione Chandrayaan-3, chiamato Spectro-polarimetry of HAbitable Planet Earth (SHAPE), è in orbita con successo attorno alla Luna da 52 giorni e ha già fornito dati sufficienti per gli obiettivi prefissati. SHAPE è progettato per studiare le caratteristiche simili a pianeti abitabili della Terra durante la sua orbita attorno alla Luna, con i dati raccolti che verranno utilizzati dall’Indian Space Research Organization (ISRO) per studiare gli esopianeti in futuro.

Lo strumento è utilizzabile solo durante periodi specifici in cui la visibilità è buona dalla Terra. Raccoglie continuamente dati durante questi tempi, che sono invarianti nel tempo, il che significa che le caratteristiche catturate rimangono costanti e non cambiano nel tempo. Anche se si prevede che l'analisi dei dati richiederà diversi mesi, finora sono state ottenute informazioni sufficienti per raggiungere gli obiettivi del carico utile.

Gli esopianeti sono diventati un obiettivo importante per gli astrofisici, poiché potrebbero potenzialmente sostenere la vita. Ad oggi sono stati scoperti oltre 5,000 esopianeti, e altre migliaia attendono ulteriore conferma. I primi esopianeti furono scoperti solo negli anni ’1990, segnando un progresso significativo nella nostra comprensione dei sistemi planetari oltre il nostro.

Il modulo di propulsione Chandrayaan-3 era destinato principalmente al trasporto dei moduli di atterraggio Vikram e Pragyan sulla Luna, ma SHAPE è stato aggiunto per massimizzarne il potenziale. L’obiettivo di SHAPE è consentire future scoperte di esopianeti più piccoli che potrebbero potenzialmente essere abitabili o supportare la vita.

Sebbene inizialmente si prevedesse che il modulo avesse una durata di circa sei mesi, ha ancora una quantità significativa di carburante rimanente, che si stima ne prolungherà la vita operativa di alcuni anni. Una volta separato dal modulo di atterraggio, il modulo di propulsione conteneva oltre 150 kg di carburante inutilizzato. Nonostante abbia utilizzato parte di questo carburante negli ultimi 50 giorni, ne ha ancora abbastanza per continuare ad orbitare attorno alla Luna.

Fonti: TOI, NASA

Definizioni:

– Spettropolarimetria del Pianeta Terra HAbitabile (SHAPE): lo strumento scientifico sul modulo Chandrayaan-3 progettato per studiare le caratteristiche simili a un pianeta abitabile della Terra durante la sua orbita attorno alla Luna.

– Esopianeta: un pianeta che orbita attorno a una stella al di fuori del sistema solare.