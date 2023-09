Isro attende la risposta del lander Chandrayaan-3 e del rover sulla Luna

L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro) è ancora in attesa di una risposta dal lander (Vikram) e dal rover (Pragyan) della missione Chandrayaan-3, tre giorni dopo l'alba sulla Luna. Il presidente dell'Isro, S Somanath, ha dichiarato che finora non c'è stato alcun segnale, ma c'è ancora la speranza che i sistemi possano risvegliarsi in futuro. Durante il giorno lunare, che dura 14 giorni terrestri, c'è luce solare continua, che fa aumentare la temperatura. Questo aumento di temperatura potrebbe riscaldare i sistemi del lander e del rover, dando loro la possibilità di svegliarsi anche il 14° giorno.

Se i sistemi si svegliano, si possono ottenere molteplici vantaggi. Uno dei vantaggi principali sarebbe la possibilità di ripetere gli esperimenti in situ. I dati sperimentali raccolti da diverse posizioni sulla superficie lunare fornirebbero una migliore rappresentazione del terreno e delle sue caratteristiche. Inoltre, altri strumenti, come la Radio Anatomy of Moon Bound Hypersensitive Ionosphere and Atmosphere, trarrebbero beneficio dal sondare la Luna da luoghi e tempi diversi.

Anche se il lander e il rover non si svegliassero, la missione Chandrayaan-3 può comunque considerarsi un successo. Ha raggiunto i suoi obiettivi di missione di dimostrare un atterraggio sicuro e morbido, la mobilità del rover e condurre esperimenti scientifici in situ. I dati già raccolti dai sistemi attivi forniranno informazioni preziose.

Gli scienziati dell'Isro ritengono che avere un secondo inning per Vikram e Pragyan sarebbe un vantaggio per la missione, ma gli obiettivi primari sono già stati raggiunti. La regione equatoriale della Luna è stata ampiamente studiata e ottenere dati da più posizioni arricchirebbe la nostra comprensione della superficie lunare.

Fonte:

– Alba sulla Luna, Isro non ha notizie del lander Chandrayaan-3 (Vikram) e del rover (Pragyan) – Times of India