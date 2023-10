La fine del lander e del rover lunare di Chandrayaan-3

Secondo lo scienziato spaziale AS Kiran Kumar, la terza missione lunare dell'India, Chandrayaan-3, potrebbe essere giunta al termine poiché non c'è speranza di far rivivere il lander e il rover lunare. Gli sforzi per stabilire una comunicazione con il lander Vikram e il rover Pragyan non hanno avuto successo, segnalando una possibile fine della missione.

Chandrayaan-3 ha fatto la storia il 23 agosto quando l'India è diventata il quarto paese a realizzare un atterraggio morbido vicino al polo sud lunare. Il lander e il rover sono stati messi in modalità di sospensione rispettivamente il 4 e il 2 settembre, prima del tramonto della luna, nella speranza che si risvegliassero all'alba successiva, il 22 settembre. Tuttavia, finora non è stato ricevuto alcun segnale da loro.

Gli obiettivi della missione di Chandrayaan-3 sono già stati raggiunti, inclusa la dimostrazione di un atterraggio sicuro e morbido sulla superficie lunare e la conduzione di esperimenti scientifici in situ. Il lander e il rover hanno operato per un periodo di luce diurna lunare, che equivale a circa 14 giorni terrestri.

Anche se il rilancio del lander e del rover sarebbe stato un vantaggio, la missione ha già fornito dati preziosi sul polo sud della Luna. Queste informazioni andranno a beneficio delle future missioni in termini di conoscenza e attività di pianificazione nella regione.

Dopo il successo di Chandrayaan-3, potrebbero esserci missioni future, inclusa una missione di ritorno dei campioni. Tuttavia, i tempi per tale impresa sono incerti e dipendono dalla pianificazione complessiva e dalla disponibilità delle risorse.

In conclusione, anche se non c’è speranza di far rivivere il lander e rover Chandrayaan-3, la missione ha ottenuto risultati significativi e ha aperto la strada alla futura esplorazione lunare da parte dell’India.

