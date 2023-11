Nuove scoperte su Chandrayaan-3 Ejecta Halo

Gli scienziati che studiano la missione Chandrayaan-3 hanno fatto una scoperta interessante sul fenomeno dell'alone di espulsione. La fotocamera pancromatica ad alta risoluzione (OHRC) dell'orbiter Chandrayaan-2 ha catturato brillantemente il sito di atterraggio del lander Vikram, mostrando la formazione di un enorme cratere ad anello, che è stato giustamente chiamato "alone di espulsione". Questa rivelazione rivoluzionaria proviene da uno studio pubblicato su The Journal of the Indian Society of Remote Sensing.

La missione Chandrayaan-3 è atterrata con successo sul polo sud lunare il 23 agosto 2023 e l'area di atterraggio designata è stata successivamente battezzata Shiv Shakti Point per commemorare l'importante visita lunare dell'India. Il recente studio getta nuova luce sulla composizione e sulle caratteristiche del suolo lunare, dipingendo un quadro più chiaro dell’affascinante paesaggio lunare.

Attraverso le immagini pancromatiche ad alta risoluzione dell'OHRC, gli scienziati sono stati in grado di catturare immagini dettagliate dell'alone di materiale espulso, un fenomeno che si verifica quando i materiali vengono espulsi con forza al momento dell'impatto. Questa scoperta visivamente sorprendente rafforza l’abilità tecnologica e la precisione dell’orbiter Chandrayaan-2, che continua a svelare i misteri sulla Luna.

