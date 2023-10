Missione Chandrayaan-3: svelare l'impatto del Vikram Lander sulla superficie lunare

By

In un recente annuncio, l'ISRO ha fornito nuove informazioni sui risultati della missione Chandrayaan-3. Secondo le informazioni condivise sulla piattaforma X (ex Twitter), il lander Vikram ha avuto un impatto straordinario sulla superficie lunare durante il suo atterraggio il 23 agosto 2023. Invece di un atterraggio standard, Vikram Lander ha spostato ben 2.066 tonnellate di suolo lunare. , con conseguente creazione di un alone di materiale espulso.

Questa rivelazione proviene da un documento condiviso dall'ISRO sulla piattaforma X, che forniva un resoconto dettagliato dell'incidente. Il documento afferma che circa 2.066 tonnellate di epiregolite lunare furono espulse e spostate su un'area di 108.4 m² intorno al sito di atterraggio.

L'importanza di questa scoperta risiede nel fatto che l'atterraggio del Vikram Lander ha avuto un impatto sulla superficie lunare molto maggiore di quanto inizialmente previsto. La forza generata dallo spostamento di una quantità così significativa di suolo lunare evidenzia il potenziale per ulteriori scoperte scientifiche e ricerche sulla composizione della Luna.

FAQ:

D: Cos'è l'epiregolite lunare?

R: L'epiregolite lunare si riferisce allo strato di detriti sciolti, polvere e roccia frammentata che ricopre il solido substrato roccioso sulla superficie lunare.

D: Cos'è un alone di materiale espulso?

R: Un alone di materiale espulso è il risultato del materiale lanciato verso l'esterno e depositato attorno al sito di atterraggio lunare a causa della forza generata durante l'atterraggio. Forma un motivo simile ad un alone attorno all'area di impatto.

Fonti: ISRO – Piattaforma X (ex Twitter)