L'India ha recentemente raggiunto un traguardo significativo nei suoi sforzi di esplorazione spaziale, diventando il primo paese a raggiungere il polo sud della Luna. Il modulo lander della missione Chandrayaan-3 ha effettuato con successo un atterraggio morbido sul suolo lunare, diventando il quarto paese, dopo Stati Uniti, Cina e Russia, a realizzare un'impresa del genere.

La missione Chandrayaan-3 consisteva in un veicolo spaziale comprendente moduli di propulsione, lander e rover. Il modulo del lander ha eseguito un atterraggio morbido sulla Luna, aprendo la strada al rover a sei ruote per decollare e condurre esperimenti sulla superficie lunare per un periodo equivalente a 14 giorni terrestri.

Durante la sua esplorazione, il rover ha rilevato la presenza di ossigeno, alluminio, zolfo e altri elementi vicino al polo sud lunare. Questa scoperta ha un valore scientifico significativo, facendo luce sulla composizione del nostro vicino celeste.

Tuttavia, Ouyang Ziyuan, lo scienziato capo della prima missione lunare cinese, ha avanzato affermazioni che hanno messo in dubbio il luogo di atterraggio della missione Chandrayaan-3. Ziyuan sostiene che il modulo di atterraggio non è atterrato sul polo sud della Luna, ma è atterrato a 619 chilometri di distanza da questa regione designata.

L'argomentazione di Ziyuan si basa sulla sua interpretazione del polo sud della Luna, che egli percepisce come più piccolo a causa dell'inclinazione del pianeta di soli 1.5 gradi. I suoi calcoli suggeriscono che il polo sud si trova tra 88.5 e 90 gradi, mentre la NASA indica tra 80 e 90 gradi come polo sud della Luna.

Contrariamente a quanto affermato da Ziyuan, l'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha annunciato che il modulo lander è atterrato a circa 69 gradi di latitudine. Questo risultato è significativo poiché nessun’altra nazione è riuscita a raggiungere con successo un punto così meridionale sulla Luna.

Il polo sud della Luna è caratterizzato da temperature estremamente basse, con una media di circa -13 gradi Celsius. Le aree permanentemente in ombra intorno al polo sud contengono ghiaccio d'acqua e la regione è costellata di numerosi crateri.

Sono attualmente in corso sforzi per stabilire la comunicazione con il lander e il modulo rover della missione Chandrayaan-3 da quando sono entrati in modalità di sospensione alla fine del giorno lunare del 22 settembre.

In conclusione, la missione indiana Chandrayaan-3 ha fatto la storia raggiungendo il polo sud della Luna, unendosi a un gruppo esclusivo di nazioni che hanno ottenuto un atterraggio morbido sul nostro vicino celeste. Nonostante le controversie sulla posizione esatta dello sbarco, i risultati della missione e le scoperte scientifiche aprono la strada a ulteriori esplorazioni e comprensioni del polo sud della Luna.

