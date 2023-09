Aggiornamenti LIVE Chandrayaan-3: sforzi per stabilire un contatto con Lander e Rover

Sono attualmente in corso sforzi per stabilire un contatto con il lander Vikram del Chandrayaan-3 e il rover Pragyan. L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha cercato di stabilire una comunicazione con loro per accertare la loro condizione di risveglio, ma per ora non è stato ricevuto alcun segnale.

Il lander Chandrayaan-3, chiamato Vikram, è atterrato con successo sul Polo Sud lunare il 23 agosto, dopo un viaggio nello spazio di 40 giorni. Ciò ha reso l’India il primo paese a realizzare un’impresa del genere. Dopo l'atterraggio, il 2 settembre il rover Pragyan è stato parcheggiato in sicurezza e messo in modalità di sospensione.

Secondo Nilesh M Desai, direttore del Centro applicazioni spaziali (SAC), esiste una probabilità del 50% di far rivivere il lander e il rover. Se l’elettronica sopravvive alle temperature estremamente fredde sulla superficie lunare, c’è speranza di ricevere segnali. Tuttavia, Desai ha affermato che anche se la ripresa non dovesse avvenire, la missione ha già raggiunto i suoi obiettivi.

Il presidente dell'ISRO Madhavan Nair ha spiegato che il lander e il rover sono rimasti in un sonno profondo per quasi due settimane, sopportando temperature inferiori a -150 gradi Celsius. Ha espresso ottimismo sul fatto che il calore solare riscalderà gli strumenti e ricaricherà le batterie. Se queste condizioni vengono soddisfatte, ci sono buone probabilità che il sistema ritorni operativo.

Una delle missioni principali di Chandrayaan-3, se il lander e il rover si svegliano, è quella di confermare la presenza di acqua sulla superficie lunare. Tapan Mishra, ex scienziato dell'ISRO, ha sottolineato l'importanza di rilevare l'idrogeno, poiché dimostrerebbe in modo definitivo l'esistenza dell'acqua. La presenza di acqua è stata indicata attraverso il telerilevamento, ma la conferma fisica fornirebbe una prova evidente.

A partire da ora, c'è una continua incertezza riguardo alla rinascita di Vikram e Pragyan. Tuttavia, l’ISRO resta impegnato nei suoi sforzi per stabilire un contatto ed esplorare ulteriormente la superficie lunare.

Fonte:

– ISRO

– Agenzia stampa ANI