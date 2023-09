L'ISRO continua i tentativi di stabilire un contatto con il lander e il rover di Chandrayaan-3

L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha annunciato che aspetterà altri 14 giorni per stabilire un contatto con il lander Vikram e il rover Pragyan della missione Chandrayaan-3. L'organizzazione continuerà i suoi sforzi per far rivivere il lander e il rover fino al prossimo tramonto sulla Luna, previsto per il 6 ottobre. Tuttavia, il capo dell'ISRO, S Somnath, ha dichiarato che non è sicuro quando verrà stabilito il contatto con gli strumenti di Chandrayaan-3.

La sfida principale per il lander e il rover sarebbe quella di riattivarsi dopo aver sopportato temperature fino a -200 gradi Celsius. Se gli strumenti di bordo riuscissero a sopravvivere al freddo estremo della Luna, potrebbero tornare in vita e portare avanti la loro missione di raccogliere e trasmettere informazioni dalla superficie lunare per i prossimi quattordici giorni.

Ulteriori test sono stati effettuati sul modulo rover di Chandrayaan-3 ed è stato completamente testato. La somiglianza progettuale tra Pragyan e Vikram consente che i test che hanno funzionato per Pragyan siano applicabili anche a Vikram. Ciò aumenta la possibilità di un rilancio riuscito del lander e del rover.

Dopo aver condotto esperimenti dal 23 agosto al 4 settembre, i moduli rover e lander di Chandrayaan-3 sono stati messi in uno stato dormiente per resistere alle condizioni estremamente fredde del polo sud della Luna.

Il rilancio del lander e del rover sarebbe significativo non solo per la continuazione della loro missione, ma anche per le informazioni aggiuntive che potrebbero raccogliere attraverso esperimenti successivi. Confermare la presenza di acqua sulla Luna sarebbe una scoperta cruciale.

