L'ISRO mira a stabilire un contatto con il Vikram Lander e il Pragyan Rover di Chandrayaan-3

L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) attende con impazienza di stabilire un contatto con il lander Vikram e il rover Pragyan della missione Chandrayaan-3. Nonostante l’attuale blackout delle comunicazioni, gli scienziati continuano a sperare che il contatto venga ristabilito, man mano che il giorno lunare avanza e la temperatura della superficie aumenta.

S Somnath, il capo dell'ISRO, ha ammesso che è difficile prevedere esattamente quando verrà effettuata la comunicazione con l'apparecchiatura. Nonostante siano stati fatti tentativi per raggiungere il lander e il rover, finora non è stato ricevuto alcun segnale. Tuttavia, l'ISRO ha ribadito il proprio impegno a continuare a cercare di stabilire un contatto.

Gli scienziati sono ottimisti riguardo alle prospettive di rinascita, considerando che si prevede che il giorno lunare porterà temperature più elevate, il che potrebbe aiutare le capacità operative del lander e del rover. Sebbene il lander Vikram non sia stato sottoposto agli stessi test del rover per resistere a temperature estremamente fredde, il design simile di Pragyan e Vikram suggerisce che i test riusciti per Pragyan dovrebbero applicarsi anche a Vikram.

Prima di entrare in modalità di sospensione, gli strumenti di Chandrayaan-3 erano completamente carichi e posizionati in modo da catturare la luce non appena iniziava il giorno lunare. Inoltre, il ricevitore è stato tenuto in stand-by, consentendo potenzialmente la riattivazione degli strumenti e la continuazione delle indagini per altri 14 giorni.

Nel frattempo, l’ISRO si sta già concentrando sulle future missioni che mirano a riportare i dati sulla Terra. Il riuscito salto effettuato dal lander Vikram il 3 settembre ha segnato un passo significativo in questa direzione. I funzionari dell'ISRO hanno dichiarato che saranno sviluppati programmi per riportare campioni sulla Terra sulla base di esperimenti condotti sulla Luna. Anche se non esiste ancora una tempistica definita, l’agenzia spaziale sta lavorando attivamente per perfezionare i suoi sistemi per consentire un volo di ritorno di successo in futuro.

Fonte:

– Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO)