Il presidente dell'ISRO accenna alla possibilità di ristabilire il contatto con il lander e il rover di Chandrayaan-3

L'ex presidente dell'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO), AS Kiran Kumar, ha dichiarato che non c'è speranza di risvegliare il lander e rover lunare Chandrayaan-3. Tuttavia, l'attuale presidente, S Somnath, ha sottolineato che, sebbene esista la possibilità, non vi è alcuna certezza di ristabilire i contatti.

Kumar ha escluso la possibilità di far rivivere il lander e il rover lunare, affermando che se fosse dovuto accadere, sarebbe già successo. Ha fatto questi commenti dopo aver ricevuto il Vikram Sarabhai Vigyan Puraskar dalla Vikram Sarabhai Science Foundation.

D'altra parte, Somnath ha affermato che la terza missione lunare dell'India ha raggiunto il suo obiettivo in 14 giorni prima di entrare in modalità di sospensione. Ha spiegato che un giorno sulla Luna equivale a 14 giorni sulla Terra. Pur riconoscendo la possibilità di ristabilire i contatti, ha sottolineato che non vi è alcuna certezza.

Durante il suo discorso alla Vikram Sarabhai Science School, Somnath ha discusso delle sfide affrontate durante la missione Chandrayaan-3, in particolare dell'atterraggio morbido. Ha inoltre evidenziato i fattori che contribuiscono alla passione e alla dedizione dell'ISRO, tra cui l'autonomia concessa all'organizzazione e l'efficace struttura organizzativa che incorpora le intuizioni degli scienziati.

Somnath consigliava agli studenti di concentrarsi su un campo di studio specifico e acquisire una conoscenza approfondita in quell'area, piuttosto che tentare di acquisire conoscenze in tutti i campi della scienza. Ha sottolineato l'importanza di una buona abitudine alla lettura e di un impegno per la società. Ha anche chiesto riforme nel campo dell’istruzione, suggerendo che l’istruzione superiore in campo scientifico dovrebbe essere riservata a coloro che sono veramente appassionati e qualificati.

Il Vikram Sarabhai Vigyan Puraskar, assegnato a Somnath, include un premio in denaro di Rs 2 lakh e una citazione. L'evento ha visto la partecipazione virtuale di G Madhavan Nair, ex presidente dell'ISRO, insieme ad altri dignitari.

Fonte:

– PTI

– Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO)

– Fondazione scientifica Vikram Sarabhai (VSSF)