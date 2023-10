La missione Chandrayaan-3 al Polo Sud della Luna non riesce a svegliarsi di nuovo

La missione Chandrayaan-3, che mirava ad esplorare il polo sud della Luna, ha incontrato un’altra battuta d’arresto. Il lander Vikram e il rover Pragyan, parte della missione Chandrayaan-3, non si sono svegliati durante il giorno lunare, equivalente a 14 giorni terrestri. La missione era atterrata con successo vicino al polo sud della Luna il 23 agosto.

Dopo che la luce del sole ha iniziato a ritirarsi dalla superficie lunare il 30 settembre, l’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) sperava di far rivivere il lander e il rover con l’arrivo di una nuova alba. Il rover Pragyan è stato messo in modalità di sospensione il 2 settembre e il lander il 4 settembre, con le batterie completamente cariche e il ricevitore acceso. I pannelli solari erano orientati per ricevere la luce solare durante la prossima alba prevista per il 22 settembre. Tuttavia, nonostante diversi tentativi, il rover e il lander rimasero dormienti.

Il presidente dell'ISRO, S Somnath, ha spiegato che l'agenzia spaziale aspetterà fino all'ultimo giorno terrestre il risveglio del lander e del rover, sperando di avere l'opportunità di ripetere alcuni esperimenti sulla superficie lunare. Tuttavia, il lander Vikram e il rover Pragyan non hanno risposto.

Si ipotizza che le temperature estreme sulla Luna possano aver influito sulle batterie del rover Pragyan. I poli della Luna possono scendere a temperature fino a -253 gradi Celsius. Inoltre, l’assenza di luce solare ha reso inutilizzabili i pannelli solari. A differenza di altre missioni lunari, il rover e il lander non erano dotati di riscaldatori.

Anche se l’ISRO non ha perso ogni speranza, le possibilità di far rivivere Chandrayaan-3 sono scarse. Se il duo Pragyan e Vikram non si sveglieranno, rimarranno sulla Luna come ambasciatori lunari dell'India. Non erano progettati per tornare sulla Terra.

Fonti: The Times of India, Space.com