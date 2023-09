Possibilità di attenuazione per il risveglio del lander lunare indiano

Gli scienziati spaziali indiani hanno espresso preoccupazione per il fatto che le possibilità che il loro lander lunare si risvegli stiano diminuendo con il passare delle ore. Il lander, chiamato Vikram, è atterrato vicino al polo sud lunare in agosto ed è rimasto in modalità sospensione durante la notte lunare. L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) sperava che il lander e il rover Pragyaan che trasportava ricaricassero le batterie e si risvegliassero con il sorgere del Sole sulla luna il 22 settembre. Tuttavia, nonostante gli sforzi per stabilire la comunicazione, non è stato ricevuto alcun segnale.

L'ex capo dell'ISRO, AS Kiran Kumar, ha affermato che le temperature gelide sulla Luna, che di notte possono scendere fino a -250°C (-418°F), potrebbero aver danneggiato i componenti del lander e del rover. Ha aggiunto che, a meno che il trasmettitore sul lander non si accenda, non ci sarà modo di sapere se è ancora operativo.

L’India ha fatto la storia con la sua missione Chandrayaan-2 facendo atterrare con successo un veicolo spaziale vicino al polo sud lunare, unendosi agli Stati Uniti, all’ex Unione Sovietica e alla Cina nel club d’élite dei paesi pronti a realizzare un atterraggio morbido sulla Luna. La missione è stata attentamente pianificata per coincidere con l'inizio di un giorno lunare per fornire due settimane di luce solare con cui Vikram e Pragyaan potevano lavorare. Sebbene l'ISRO sperasse in un risveglio di successo, ha anche affermato che se il lander e il rover non si sveglieranno, rimarranno come ambasciatori lunari dell'India.

Gli sforzi per contattare il lander e il rover sono in corso, ma le possibilità di ristabilire la comunicazione stanno diventando sempre più scarse.

Fonte: BBC News