Il Vikram Lander della missione Chandrayaan-3 “Dormi felicemente sulla Luna”

L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha confermato che il lander Vikram della missione Chandrayaan-3 sta "dormendo felicemente sulla Luna" dopo aver completato con successo i compiti assegnati. Il capo dell'ISRO, S Somanath, ha dichiarato che, sebbene gli sforzi per stabilire un contatto con il lander continueranno, è improbabile che venga ripreso.

Durante il giorno lunare programmato di 14 giorni, il lander Vikram ha svolto le sue funzioni in modo efficiente. Dopo l'inizio della notte sulla Luna, il lander e il rover Pragyan sono stati messi in modalità di sospensione e la comunicazione è stata temporaneamente interrotta. Tuttavia, nonostante gli sforzi in corso, non è stato ancora ricevuto alcun segnale dal lander.

Il lander Vikram e il rover Pragyan sono stati coinvolti in varie attività sulla superficie lunare, tra cui il rilevamento della presenza di zolfo e la registrazione della relativa temperatura. La riuscita esecuzione di questi compiti dimostra l'efficacia delle attrezzature e della tecnologia della missione.

Oltre all'aggiornamento sulla missione Chandrayaan-3, Somanath ha anche fornito un aggiornamento sulla missione inaugurale dell'ISRO per studiare il Sole, nota come Aditya L1. Ha rivelato che la navicella spaziale è in buona salute e sulla buona strada durante il suo viaggio di 110 giorni verso Lagrange Point L1. Si prevede che la missione Aditya L1 raggiungerà la sua destinazione entro la metà di gennaio.

Questo aggiornamento rassicura la comunità scientifica che i progetti dell'ISRO stanno procedendo secondo i piani. L'impegno dell'agenzia nel superare i confini dell'esplorazione spaziale rimane evidente attraverso i suoi continui sforzi e risultati.

Definizioni:

– Chandrayaan-3: la terza missione di esplorazione lunare dell'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale.

– Lander Vikram: il componente lander della missione Chandrayaan-3.

– ISRO: L’Indian Space Research Organization è l’agenzia spaziale del governo indiano.

– Rover Pragyan: il componente rover della missione Chandrayaan-3.

– Punto Lagrange L1: un punto nello spazio tra la Terra e il Sole dove le forze gravitazionali si bilanciano.

