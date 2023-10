Chandrayaan 3: La missione lunare dell'India giunge al termine

L'India ha fatto la storia il 23 agosto essendo il primo paese ad atterrare con successo vicino al polo sud lunare. Tuttavia, settimane dopo che l'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha tentato di stabilire una comunicazione con il lander Vikram e il rover Pragyan della missione Chandrayaan 3, l'ex presidente dell'ISRO, AS Kiran, ha indicato che potrebbe non esserci speranza di riprendere la missione.

I tentativi per stabilire la comunicazione con il lander e il rover sono iniziati il ​​22 settembre, ma finora non è stato ricevuto alcun segnale. Kiran ha affermato che se ci fosse stata una possibilità di rilanciare la missione, sarebbe dovuta accadere a quest'ora. Ha affermato che il successo di Chandrayaan 3 apporterebbe grandi benefici alle future missioni in termini di conoscenza e attività di pianificazione nella regione.

Anche se potrebbe non esserci speranza per Chandrayaan 3, Kiran ha menzionato la possibilità che l'ISRO intraprenda una missione di ritorno di campioni sulla Luna in futuro. Tuttavia, non ha fornito un periodo di tempo specifico per tale impresa. Ha spiegato che la pianificazione e la disponibilità delle risorse determineranno la fattibilità di una missione di restituzione dei campioni.

Il 23 agosto, l’India ha raggiunto un traguardo significativo atterrando con successo vicino al polo sud lunare. Ciò ha reso l’India il quarto paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, l’ex Unione Sovietica e la Cina, a realizzare un atterraggio morbido sulla superficie lunare. La missione ha fornito preziosi dati in situ provenienti da un'area dove nessun altro paese era mai stato prima. Nonostante la possibile fine di Chandrayaan 3, la missione lunare dell’India ha gettato le basi per future attività di esplorazione spaziale.

Fonti: Hindustan Times, PTI