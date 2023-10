Esplorando le regioni polari lunari: la missione Chandrayaan-4

Mentre l’India continua la sua serie impressionante di missioni spaziali di successo, l’Indian Space Research Organization (Isro) e la Japanese Aerospace Exploration Agency (JAXA) hanno rivolto la loro attenzione alla prossima grande impresa di esplorazione lunare. Basandosi sui risultati di Chandrayaan-3, l’imminente missione di esplorazione polare lunare (Lupex), nota anche come Chandrayaan-4, è pronta a essere lanciata con una nuova serie di obiettivi, una durata estesa e strumenti scientifici migliorati.

L'obiettivo principale della missione Chandrayaan-4 è esplorare il Polo Sud lunare e indagare sulla presenza e la qualità dell'acqua in quella regione. A differenza del suo predecessore, Chandrayaan-3, che era privo di un orbiter e trasportava il carico utile SHAPE per studiare le firme spettro-polarimetriche della Terra, Chandrayaan-4 sarà caratterizzato da un pesante rover che attraverserà la superficie lunare. Questa missione mira a determinare la quantità di acqua che può essere prelevata localmente dalla Luna, consentendo potenzialmente attività umane sostenibili in futuro.

In particolare, il progetto Lupex rappresenta una collaborazione globale. Sebbene Isro abbia guidato la missione Chandrayaan-3 in modo indipendente, questa volta ha ampliato la sua cooperazione. La giapponese JAXA contribuisce al rover lunare e al lanciatore, mentre Isro è responsabile del lander. Inoltre, il rover sarà dotato di strumenti di osservazione della Nasa e dell'Agenzia spaziale europea (ESA). Questa collaborazione cerca di raccogliere dati vitali sulla disponibilità di acqua, ossigeno e altre risorse essenziali, necessarie per calcolare la logistica delle future missioni lunari.

La missione Chandrayaan-4 è in linea con il crescente interesse mondiale per l’esplorazione lunare e la potenziale esistenza di acqua nelle regioni polari lunari. L’acqua, se trovata in queste aree, potrebbe fungere da preziosa fonte di energia per i futuri sforzi umani sulla Luna. Il lancio del progetto è previsto per il 2025, con l'obiettivo di sbarcare nella regione polare meridionale della Luna, che si ritiene abbia un alto potenziale di acqua. Tuttavia, identificare un sito di atterraggio adatto con illuminazione e condizioni di comunicazione adeguate rappresenta una sfida significativa.

Con diverse collaborazioni internazionali e una forte attenzione alla scoperta dei misteri delle regioni polari lunari, la missione Chandrayaan-4 rappresenta una grande promessa per far avanzare la nostra comprensione della Luna e aprire la strada alla futura esplorazione lunare.

