Nuovi approfondimenti sulla composizione della Luna: Chandrayaan-3 scopre un'elevata concentrazione di zolfo

Il lander indiano Chandrayaan-3 è atterrato vicino al polo sud della Luna, fornendo nuovi entusiasmanti dati e approfondimenti sulla superficie lunare. Il rover del lander, Pragyan, ha rilevato la presenza di zolfo nel suolo lunare, cosa inaspettata dato che lo zolfo si trova tipicamente in basse concentrazioni nelle rocce e nei terreni lunari.

La scoperta di un’elevata concentrazione di zolfo apre interessanti possibilità per la futura esplorazione lunare. Lo zolfo potrebbe essere una risorsa preziosa per gli astronauti, poiché potrebbe fornire un mezzo per vivere dei prodotti della terra. Ad esempio, il calcestruzzo a base di zolfo potrebbe essere utilizzato per l’edilizia, con il vantaggio di indurirsi in poche ore e di essere più resistente all’usura. Lo zolfo potrebbe anche essere utilizzato per lo sviluppo di celle solari, batterie e fertilizzanti.

La misurazione dello zolfo offre anche informazioni sul sistema geologico della Luna. La composizione dei suoli degli altopiani ai poli lunari potrebbe essere fondamentalmente diversa da quella delle regioni equatoriali a causa delle diverse condizioni ambientali. Inoltre, la presenza di zolfo nelle regioni polari suggerisce l’esistenza di un’atmosfera lunare estremamente sottile e di condizioni uniche di temperatura superficiale che consentono allo zolfo di raccogliersi in forma solida.

Sebbene i risultati iniziali siano promettenti, sono necessarie ulteriori analisi e calibrazioni dei dati per confermare l’esatta quantità di zolfo presente. L’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale sta attualmente elaborando i dati e gli scienziati attendono con impazienza ulteriori misurazioni da Pragyan.

Questa fondamentale missione di Chandrayaan-3 non solo migliora la nostra comprensione della composizione della Luna, ma ci consente anche di porre nuove domande sulla sua formazione ed evoluzione. L'esplorazione della regione del polo sud lunare, che non era mai stata studiata prima dalla superficie, apre nuove strade alla ricerca scientifica.

Fonte:

– Articolo di studio: [fonte]

– Immagine: [fonte]

– Jeffrey Gillis-Davis, Professore di ricerca di fisica, arte e scienze presso la Washington University di St. Louis – Articolo The Conversation