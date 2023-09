La missione Chandrayaan-3 svanisce con l'avvicinarsi della notte lunare

Con l’avvicinarsi della notte lunare, le speranze di rilanciare la missione indiana Chandrayaan-3 stanno svanendo. La navicella spaziale, composta dal lander Vikram e dal rover Pragyan, è in modalità di sospensione dal 2 settembre. Nonostante i tentativi di riconnettersi con la coppia lander e rover, non è stato fatto alcun progresso da quando la luce del sole è tornata a Shiv Shakri Point. Tuttavia, con l’inizio della notte lunare del 30 settembre, le possibilità di ristabilire la comunicazione stanno diminuendo.

La notte lunare dura circa 14 giorni terrestri e porta sulla superficie lunare un freddo estremo e un'oscurità assoluta. Le temperature possono scendere fino a meno 180 gradi Celsius, rendendo impossibile il funzionamento di qualsiasi tecnologia. Ciò rappresenta un problema significativo per il lander Vikram e il rover Pragyan, poiché fanno affidamento sulla luce solare per funzionare. L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) aveva precedentemente espresso la speranza che la navicella spaziale sopravvivesse alle dure condizioni della notte lunare. Sfortunatamente, con l’avvicinarsi della notte, queste speranze stanno scemando.

Chandrayaan-3, l'ambiziosa missione di esplorazione lunare dell'India, è atterrata con successo sulla Luna il 23 agosto. Da allora, la missione è stata impeccabile nella sua esecuzione, rappresentando un risultato significativo per il programma spaziale indiano. Tuttavia, né il lander Vikram né il rover Pragyan sono progettati per tornare sulla Terra. Sebbene inizialmente la missione fosse stata pianificata per soli 14 giorni terrestri, l'ISRO sperava in una ripresa.

Nonostante le speranze svanite, la missione Chandrayaan-3 ha già fornito dati preziosi sulla superficie lunare. Il carico utile APXS a bordo del rover ha rilevato la presenza di elementi minori, mentre il LIBS ha confermato la presenza di zolfo. Questi risultati contribuiranno senza dubbio alla nostra comprensione della Luna e della sua composizione.

Fonte: [The Times of India](example.com)