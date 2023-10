Nuove prove mettono in discussione i tradizionali ruoli di genere dei cacciatori-raccoglitori

By

Una recente ricerca condotta dalla professoressa di antropologia Sarah Lacy dell’Università del Delaware mette in discussione la convinzione di lunga data secondo cui gli uomini erano cacciatori e le donne raccoglitrici in epoca preistorica. Lacy e la sua collega Cara Ocobock dell'Università di Notre Dame hanno esaminato le prove archeologiche e la letteratura del Paleolitico e hanno trovato scarso sostegno all'idea che i ruoli fossero assegnati specificamente a ciascun sesso. Scoprirono anche che le donne erano fisicamente capaci di cacciare e che c'erano esempi di uguaglianza per entrambi i sessi negli antichi strumenti, nella dieta, nell'arte, nelle sepolture e nell'anatomia.

La ricerca di Lacy e Ocobock contraddice direttamente la teoria dell'“Uomo cacciatore”, resa popolare per la prima volta nel 1968 dagli antropologi Richard B. Lee e Irven DeVore. La teoria suggerisce che la caccia abbia avuto un ruolo cruciale nell’evoluzione umana e che tutti i cacciatori fossero maschi. Lacy attribuisce l’ampia accettazione di questa teoria ai pregiudizi di genere e spera che le sue scoperte diventino l’approccio predefinito per la ricerca futura.

Il gruppo di ricerca ha anche esplorato le differenze anatomiche e fisiologiche tra uomini e donne per determinare se questi fattori impedissero alle donne di cacciare. Hanno scoperto che mentre gli uomini avevano un vantaggio nelle attività che richiedevano velocità e potenza, le donne avevano un vantaggio nelle attività che richiedevano resistenza. Entrambi i tipi di attività erano essenziali per la caccia nei tempi antichi. Il team ha inoltre evidenziato il ruolo degli estrogeni, che sono più importanti nelle donne, nel conferire questo vantaggio.

Questa nuova ricerca mette in discussione le convinzioni di lunga data sui ruoli di genere nelle società preistoriche e sottolinea la necessità di un’ulteriore esplorazione della vita dei primi esseri umani, in particolare delle donne. Lacy ritiene che l’idea di flessibilità e di lavoro condiviso in piccole comunità dovrebbe essere il presupposto predefinito quando si studiano le società preistoriche.

