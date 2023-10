I ricercatori scoprono l'impatto dello spin nucleare sui processi biologici

Scienziati dell’Università Ebraica di Gerusalemme, in collaborazione con altre istituzioni, hanno fatto una scoperta rivoluzionaria sul ruolo dello spin nucleare nei processi biologici. Questa scoperta mette in discussione le ipotesi precedenti e ha il potenziale per rivoluzionare campi come la biotecnologia, la biologia quantistica, la separazione isotopica e la tecnologia di risonanza magnetica nucleare (NMR).

Tradizionalmente si credeva che lo spin nucleare non avesse alcuna influenza sulle attività biologiche. Tuttavia, recenti ricerche hanno dimostrato che alcuni isotopi, come gli isotopi stabili dell’ossigeno, si comportano diversamente a causa del loro spin nucleare. Il team di ricercatori si è concentrato in particolare sulla dinamica dell'ossigeno negli ambienti chirali, dove ha scoperto che lo spin nucleare influenza in modo significativo il suo trasporto.

Lo studio, pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences, ha implicazioni di ampia portata. Potrebbe portare a progressi nella separazione isotopica controllata, consentendo processi più efficienti. Inoltre, potrebbe rivoluzionare la tecnologia NMR, offrendo nuove possibilità per l’imaging medico e le tecniche diagnostiche.

Il professor Yossi Paltiel, il ricercatore capo, ha espresso entusiasmo per il significato di questi risultati. Ha evidenziato il ruolo dello spin nucleare nei processi biologici e ha suggerito che la sua manipolazione potrebbe portare ad applicazioni rivoluzionarie nella biotecnologia e nella biologia quantistica.

Lo studio esplora ulteriormente la connessione tra effetti quantistici e processi biologici. La forma unica delle molecole chirali negli organismi viventi è influenzata dalla meccanica quantistica, in particolare da una proprietà chiamata spin. Le molecole chirali possono interagire in modo diverso con le particelle in base al loro spin, creando quella che è nota come selettività di spin indotta da chiral (CISS).

I ricercatori hanno condotto esperimenti con particelle d’acqua con spin diversi, scoprendo che lo spin influenza il comportamento dell’acqua nelle cellule. Colpisce la velocità con cui l'acqua entra nelle cellule e provoca reazioni uniche quando sono presenti molecole chirali.

Comprendere e controllare lo spin potrebbe avere un profondo impatto sulla nostra comprensione dei processi biologici e potrebbe portare a nuovi progressi in vari campi. Questa scoperta evidenzia l’importanza di ulteriori ricerche sul ruolo dello spin nucleare negli organismi viventi.

Nel complesso, questo studio fa luce sull’impatto significativo dello spin nucleare sui processi biologici, in particolare sulla dinamica dell’ossigeno negli ambienti chirali. Sfida credenze di lunga data e apre interessanti possibilità per progressi nella biotecnologia, nella biologia quantistica, nella separazione isotopica e nella tecnologia NMR.

Riferimento:

– “Effetti di spin nucleare nei processi biologici” di Ofek Vardi, Naama Maroudas-Sklare, Yuval Kolodny, Artem Volosniev, Amijai Saragovi, Nir Galili, Stav Ferrera, Areg Ghazaryan, Nir Yuran, Hagit P. Affek, Boaz Luz, Yonaton Goldsmith, Nir Keren, Shira Yochelis, Itay Halevy, Mikhail Lemeshko e Yossi Paltiel, Atti dell'Accademia nazionale delle scienze, DOI: 10.1073/pnas.2300828120

Fonte:

- Università Ebraica di Gerusalemme

– Istituto di Scienze della Terra e Scienze della Vita in ebraico

– Istituto Weizmann