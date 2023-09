La relazione tra microbi intestinali e salute scheletrica

By

Un nuovo studio pubblicato su Frontiers in Endocrinology suggerisce che alcuni microbi intestinali potrebbero svolgere un ruolo nella salute dello scheletro. Denominato “osteomicrobiologia”, questo campo emergente mira a comprendere la connessione tra il microbioma intestinale e la salute delle ossa, portando potenzialmente a interventi che migliorano la densità ossea.

Lo studio, condotto da ricercatori dell’Hebrew SeniorLife e del Marcus Institute for Aging Research, ha utilizzato i dati del Framingham Third Generation Study e dello studio sulle fratture osteoporotiche negli uomini. Analizzando le immagini ad alta risoluzione del braccio e della gamba, i ricercatori hanno cercato di identificare i fattori che potrebbero essere modificati per promuovere la salute dello scheletro.

I risultati hanno mostrato che due tipi specifici di batteri, il batterio Akkermansia e Clostridiales DTU089, erano associati a impatti negativi sulla salute delle ossa negli anziani. L'akkermansia è stata precedentemente collegata all'obesità, mentre DTU089 è stato riscontrato più frequentemente in individui con minore attività fisica e apporto proteico. Ciò è significativo perché è noto che l’assunzione di proteine ​​e l’attività fisica influiscono sulla salute dello scheletro.

Lo studio ha inoltre evidenziato modelli che suggeriscono che alcuni microbi potrebbero influenzare i cambiamenti nella dimensione ossea man mano che gli individui invecchiano. Tuttavia, non è ancora chiaro se questi organismi batterici abbiano un impatto diretto sulla salute dello scheletro. Saranno necessari studi futuri per acquisire una comprensione più profonda della relazione tra specifiche specie batteriche e l’integrità scheletrica.

Se confermata da ulteriori ricerche, questa conoscenza potrebbe potenzialmente aprire la porta a interventi mirati al microbioma intestinale per migliorare la salute delle ossa. Ad esempio, l’identificazione dei percorsi funzionali influenzati da questi batteri può offrire informazioni sui meccanismi sottostanti che influiscono sulla salute dello scheletro.

Hanno contribuito a questa retrospettiva collaboratori provenienti da varie istituzioni, tra cui la Harvard TH Chan School of Public Health, l’Oregon Health and Sciences University, il BIDMC, il Minneapolis and Palo Alto VA Health Care System, l’Università del Minnesota, l’Università di Pittsburgh, la Stanford University e la Emory University. studio di coorte.

Fonte:

– Okoro, PC, et al. (2023) Uno studio a due coorti sull’associazione tra microbiota intestinale e densità ossea, microarchitettura e forza. Frontiere in Endocrinologia. doi.org/10.3389/fendo.2023.1237727.