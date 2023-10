L'esperimento NA64 svela una svolta nella ricerca della materia oscura

L'esperimento NA64 al CERN sta facendo passi da gigante nella ricerca della materia oscura, in particolare nell'ambito dei modelli termici della materia oscura che coinvolgono particelle sub-GeV. In una recente pubblicazione su APS Physical Review Letters, l’esperimento ha rivelato una scoperta rivoluzionaria: l’identificazione di un’interazione mediata dallo sfuggente fotone oscuro A0.

La materia oscura, un'entità invisibile che costituisce una parte significativa della massa dell'universo, rimane un misterioso enigma nel campo della scienza. I modelli termici della materia oscura, in particolare quelli con particelle sub-GeV, sono emersi come candidati convincenti nel tentativo di svelare questo enigma.

Secondo questi modelli, la materia oscura e la materia ordinaria una volta erano in equilibrio termico, neutralizzandosi a vicenda a ritmi equivalenti. Tuttavia, man mano che l’universo si espandeva e si raffreddava, questo equilibrio venne interrotto, lasciando dietro di sé un residuo di densità di materia oscura. Per comprendere meglio questa situazione, è necessaria una nuova forma di interazione che colleghi la materia oscura e le particelle del modello standard.

Al centro di questa interazione si trova il fotone oscuro A0, che funge da mediatore tra la materia oscura χ e la materia ordinaria. L'interazione dipende dal termine di miscelazione cinetica (ϵ/2)F0μνFμν, dove Fμν e F0μν rappresentano i tensori di stress dei campi di fotoni e fotoni oscuri e ϵ rappresenta la forza di miscelazione.

Il fotone oscuro A0, associato al gruppo di calibro UD(1) rotto spontaneamente, ha una forza di accoppiamento oscuro eD. Questo accoppiamento è espresso come Lint = -eDA0μJμD, dove JD rappresenta la corrente della materia oscura. Inoltre, il termine di mescolamento genera un'interazione Lint = ϵeA0μJμem tra A0 e la corrente elettromagnetica Jμem, dove e rappresenta l'accoppiamento elettromagnetico.

Comprendere queste intricate connessioni è fondamentale poiché costituiscono la base per svelare i misteri della materia oscura e la sua interazione con il modello standard della fisica delle particelle.

Per destreggiarsi tra le complessità dei modelli termici scalari e fermionici della materia oscura, i ricercatori devono studiare meticolosamente lo spazio dei parametri. Ciò comporta esplorare l’esistenza prevista di particelle sub-GeV χ, che possono assumere varie forme: particelle scalari, di Majorana o pseudo-Dirac, tutte accoppiate al fotone oscuro A0.

La determinazione dei valori dei parametri che definiscono la sezione trasversale di annichilazione, la densità della materia oscura relitta e la forza di accoppiamento oscuro αD è essenziale in questa esplorazione. Questi parametri forniscono informazioni sull’interazione tra la miscelazione ϵ del fotone oscuro e l’accoppiamento αD, facendo luce sulla natura della materia oscura.

L'esperimento NA64 del CERN è in prima linea nella ricerca della materia oscura sub-GeV. Attraverso le collisioni tra elettroni da 100 GeV e un bersaglio attivo, questo esperimento mira a scoprire i segreti della materia oscura sub-GeV. L'apparato sperimentale comprende contatori scintillatori, uno spettrometro magnetico, calorimetri e vari rilevatori progettati per identificare e caratterizzare le particelle.

Lo spettrometro magnetico è un componente chiave che consente la ricostruzione precisa della quantità di moto dell'elettrone in entrata con un'impressionante precisione dell'1%. Combinato con rilevatori come Micromegas e camere a tubi di paglia, l’esperimento fornisce una comprensione completa delle interazioni delle particelle.

Tuttavia, la ricerca della materia oscura sub-GeV comporta delle sfide, in particolare nel gestire i segnali di fondo che possono oscurare le scoperte desiderate. Queste fonti di fondo includono perdite di dimuoni, decadimenti errati di μ, π e K, fuga di neutroni e punchthrough di adroni neutri. I ricercatori impiegano tecniche innovative per mitigare questi segnali di fondo, utilizzando criteri di selezione supportati da simulazioni e analisi dei dati per identificare e respingere i segnali indesiderati.

L’analisi statistica gioca un ruolo fondamentale nella ricerca della comprensione della materia oscura. Attraverso tecniche avanzate, i ricercatori hanno determinato i limiti massimi della forza di miscelazione ϵ, portando alla luce preziose informazioni. I risultati dell'esperimento NA64 hanno stabilito limiti di esclusione del livello di confidenza del 90% per ϵ, rivelando l'intricata relazione tra ϵ e la massa A0. Questi risultati hanno il potenziale per rimodellare la nostra comprensione della materia oscura, aprendo nuove strade per l’esplorazione e la ricerca.

Le implicazioni dei risultati dell'esperimento NA64 si estendono oltre il laboratorio, offrendo vincoli sui modelli termici della materia oscura. I piani dei parametri per le particelle di materia oscura di piccola massa (y; mχ) e (αD; mχ) forniscono informazioni sulle sfide che alcuni scenari di materia oscura devono affrontare e motivano ulteriori esplorazioni.

Con ogni svolta, ci avviciniamo sempre più alla risoluzione dell’enigma della materia oscura e all’acquisizione di una comprensione più profonda dell’universo.

Fonte:

– Andreev, Yu.M. et al. (2023) "Search for Light Dark Matter with NA64 at CERN", Physical Review Letters, 131(16). doi:10.1103/physrevlett.131.161801.