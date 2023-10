Artisti svizzeri e cileni selezionati per la doppia residenza Connect Chile

Arts at CERN e la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia hanno annunciato la selezione di due artisti, Dominique Koch dalla Svizzera e Marcela Moraga dal Cile, per la doppia residenza Connect Chile. Connect è un premio che sostiene gli artisti interessati al dialogo tra arte e scienza. Il programma invitava gli artisti a proporre idee per una residenza sia a Ginevra, in Svizzera, che nel deserto di Atacama, nel nord del Cile.

Il CERN, noto per i suoi acceleratori e rilevatori di particelle, e l'Osservatorio Europeo Australe (ESO) e l'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) in Cile, noti per la loro ricerca astronomica, sono due importanti strutture di ricerca scientifica. La residenza Connect Chile mira a promuovere un dialogo significativo tra le arti e le scienze attraverso lo scambio culturale, mettendo in mostra la ricerca scientifica e tecnologica complementare condotta in Svizzera e Cile.

Dominique Koch, da Basilea, Svizzera, crea installazioni che fondono diversi campi di ricerca, fondendoli per creare intrecci ibridi e incontri intellettuali. Marcela Moraga, artista cilena, esplora la relazione tra natura e cultura nei suoi disegni, tessuti e performance video, sviluppando nuove narrazioni che collegano umani e non umani.

Durante la residenza, Koch e Moraga si immergeranno nei siti scientifici, acquisendo una comprensione diretta della ricerca che vi si svolge. Lavoreranno a fianco di scienziati, ingegneri e curatori per ricercare nuove forme di espressione artistica. Gli artisti trasformeranno le loro ricerche ed esperienze in opere d'arte, colmando il divario tra arte e scienza.

Connect Chile segna la quinta edizione del programma Connect, che in precedenza includeva residenze in Sud Africa e India. Il programma funge da piattaforma per lo scambio e la collaborazione tra comunità artistiche e scientifiche in tutto il mondo. Il comitato di selezione per Connect Chile era composto da professionisti del settore artistico e scientifico.

Questa doppia residenza rappresenta un'opportunità unica per Koch e Moraga di approfondire i regni della ricerca fisica pur essendo circondati dal maestoso ambiente del CERN e dell'osservatorio ALMA-ESO in Cile. Il programma mira a generare nuovi processi di creazione e ispirazione attraverso lo scambio interdisciplinare e interculturale. Fornisce uno spazio per la ricerca intensiva all’intersezione tra arte, scienza e tecnologia.

Fonte:

– Arts al CERN e sito web di Pro Helvetia