Smaltatura del set da tè in ceramica: come influisce sul contenuto di catechine del tè

Il tè è stato consumato fin dai tempi antichi per le sue proprietà medicinali e il suo sapore particolare. La sua popolarità deriva dalla presenza di flavonoidi e polifenoli, che contribuiscono alle sue proprietà antiossidanti e ai potenziali benefici per la salute. La preparazione del tè comporta l'estrazione di questi composti dalle foglie di tè, un processo che può essere influenzato da vari fattori, tra cui la temperatura dell'acqua, il tempo di infusione e persino i materiali utilizzati nei recipienti per la preparazione del tè.

Un recente studio condotto da ricercatori del Nagoya Institute of Technology (NITech) in Giappone ha fatto luce sul ruolo dei vetri sui servizi da tè in ceramica nella ritenzione dei flavonoidi della catechina. Lo studio, pubblicato su Scientific Reports, ha esaminato l’impatto di quattro diversi smalti commerciali comunemente utilizzati nei servizi da tè giapponesi – Oribe, Namako, Irabo e Toumei – sul contenuto di catechine, il flavonoide più abbondante nel tè verde.

I rivestimenti smaltati sui servizi da tè in ceramica sono costituiti principalmente da minerali di feldspato, come ossidi di silicio, alluminio, sodio e calcio, ma contengono anche specie distinte di ossidi metallici che conferiscono loro aspetti e trame unici. Lo smalto Oribe, ad esempio, contiene ossidi di rame (Cu), che danno un colore verde vibrante, mentre lo smalto Namako contiene ossidi di cobalto (Co) per un aspetto blu scuro.

Lo studio ha scoperto che gli smalti sui servizi da tè riducono significativamente la quantità di catechine nel tè ossidandole, alterando il sapore, l'aroma e i benefici per la salute del tè. L'entità di questo cambiamento di colore e la riduzione della concentrazione di catechina variavano a seconda del tipo di smalto utilizzato. Il processo di ossidazione delle catechine forma tearubigine brunastre e teaflavina rosso-arancio e i suoi pigmenti ossidi.

I ricercatori hanno spiegato che le specie di ossidi metallici presenti nelle polveri di smalto agiscono come catalizzatori, promuovendo l'ossidazione delle molecole di catechina. Questo processo di ossidazione può trasformare il tè verde preparato con alcuni servizi da tè in ceramica in tè nero, ricco di tearubigine e teaflavine.

Questo studio sottolinea che la scelta dei materiali di smalto utilizzati nei servizi da tè in ceramica può influenzare in modo significativo la concentrazione di composti benefici, come le catechine, nel tè. Comprendere l’impatto degli smalti sulla degradazione delle catechine fornisce informazioni preziose per lo sviluppo di materiali funzionali e ha implicazioni sul consumo regolare di tè e sulla salute umana a lungo termine.

Fonte: Istituto di tecnologia di Nagoya