Cerabyte presenta la memoria su pellicola ceramica ad alta densità alla DSC 2023

In un recente annuncio, la startup tedesca Cerabyte ha presentato la sua straordinaria memoria su pellicola ceramica alla SNIA Storage Developers Conference (SDC) del 2023. Questa tecnologia innovativa utilizza strati ceramici spessi 50-100 atomi per archiviare i dati. Similmente ai codici QR, un raggio laser o di particelle crea una matrice di dati, che può essere letta utilizzando tecniche di imaging microscopico ad alta risoluzione o microscopia a fascio di elettroni.

CeraMemory, come la chiama l'azienda, vanta impressionanti capacità di durabilità, con la capacità di conservare i dati per oltre 5,000 anni. Inoltre, questa memoria ceramica è resistente agli ambienti corrosivi, acidi, radioattivi e alle interruzioni degli impulsi elettromagnetici (EMP). Può resistere a temperature che vanno da -273 gradi Celsius a 300 gradi Celsius.

Una cartuccia contenente fogli rivestiti con strati di ceramica ospiterebbe la CeraMemory, offrendo velocità di trasmissione dati di GB/s. Un'altra variante denominata CeraTape prevede di utilizzare un substrato flessibile di 5 micron di spessore con un rivestimento ceramico di 10 nm di spessore, fornendo densità straordinarie di TB/cm quadrato e riducendo il costo totale di proprietà (TCO) dello storage del data center del 75%.

La roadmap tecnologica di Cerabyte comprende la scalabilità delle dimensioni dei bit, che vanno da 100 nm a 3 nm. Entro il 2030-2035, la densità prevista di TB/cm quadrato consentirà densità di storage su rack dei data center comprese tra 10 PB e 100 PB con fogli e l'incredibile cifra di 1 EB con CeraTape.

È interessante notare che la memoria della pellicola ceramica di Cerabyte è diversa dai dischi ottici M-Disc di Millenniata. I dischi Millenniata, che esistono da diversi anni, utilizzano anche materiali ceramici per l'archiviazione dei dati e vantano una durata di archiviazione dichiarata di 1,000 anni. Tuttavia, non sono stati segnalati sviluppi recenti riguardanti la tecnologia di Millenniata.

In particolare, i ricercatori dell’Università del Minnesota, in collaborazione con il National Institute of Standards and Technology (NIST), hanno fatto passi da gigante nella tecnologia spintronica. La spintronica, che si basa sugli spin degli elettroni anziché sulla corrente, offre il potenziale per un’elaborazione dei dati più rapida ed efficiente.

Guidato dal professor Jing-Ping Wang, il team dell'Università del Minnesota ha sviluppato un semimetallo topologico mediante drogaggio magnetico, utilizzando specificamente Fe, in un isolante topologico debole. Questo semimetallo topologico Pt3Sn spruzzato si comporta come un semimetallo conduttivo quando un campo magnetico viene applicato nel piano della pellicola, esibendo una ridotta resistenza longitudinale. Il lavoro del team è stato pubblicato in un articolo di Nature Communications.

Questa svolta nella scienza dei materiali potrebbe consentire il progresso dei dispositivi SOT (spin-orbit torque) per la memoria, come MRAM, nonché applicazioni di elaborazione basate sullo spin. I ricercatori ritengono che ciò potrebbe portare alla creazione di SOT MRAM e dispositivi logici basati sullo spin più efficienti dal punto di vista energetico e compatibili con il settore. Inoltre, suggeriscono che il processo di fabbricazione di Pt3Sn è meno complesso rispetto ad altri materiali topologici e potrebbe essere incorporato con l’elaborazione CMOS convenzionale.

Nel complesso, l'introduzione da parte di Cerabyte della memoria su pellicola ceramica ad alta densità alla DSC del 2023, combinata con gli sviluppi dell'Università del Minnesota nei semimetalli topologici, mostra il futuro promettente del panorama dei dispositivi logici e delle memorie basate sullo spin.

Definizioni:

– Memoria della pellicola ceramica: tecnologia che utilizza sottili strati ceramici per archiviare i dati.

– Dispositivi spintronici: dispositivi che si basano sugli spin degli elettroni anziché sulla corrente per spostare ed elaborare i dati, offrendo un’elaborazione dei dati più rapida ed efficiente.

– MRAM: Magnetic Random Access Memory, un tipo di memoria non volatile che conserva gli stati della memoria anche quando viene rimossa l'alimentazione.

– Semimetallo topologico: un materiale che presenta contemporaneamente un comportamento metallico e isolante.

– Dispositivi Spin-Orbit Torque (SOT): dispositivi che utilizzano la coppia generata dall'interazione tra lo spin di un elettrone e la sua orbita per manipolare gli stati magnetici.

– Elaborazione CMOS: elaborazione complementare di semiconduttori con ossido di metallo, una tecnologia utilizzata per la produzione di circuiti integrati.

Fonte:

– Cerabyte: introduzione di una cartuccia Cerabyte che utilizza strati ceramici spessi 50-100 atomi per l'archiviazione dei dati. La velocità dei dati è GB/s. La tabella di marcia futura include CeraTape con strato ceramico spesso 10 nm per densità TB/cm quadrato, mentre la tabella di marcia futura a densità più elevata utilizza fogli.

– Ricercatori dell’Università del Minnesota in collaborazione con un team del National Institute of Standards and Technology (NIST): hanno sviluppato un semimetallo topologico mediante drogaggio magnetico. Il materiale mostra una resistenza longitudinale ridotta quando viene applicato un campo magnetico, rendendolo un semimetallo conduttivo.

– Nature Communications: pubblicazione che discute la ricerca dell'Università del Minnesota sui semimetalli topologici.

(Nota: gli URL sono stati rimossi)