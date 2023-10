La stella centrale di una nebulosa planetaria fa luce sulla sua vita

Sommario:

Un gruppo di ricerca internazionale guidato dal professor Klaus Werner ha studiato la stella centrale di una nebulosa planetaria situata in un ammasso stellare aperto. Sono stati in grado di determinare la massa che la stella centrale ha perso durante la sua vita, facendo luce sull'evoluzione stellare. Lo studio è pubblicato sulla rivista Astronomy & Astrophysics.

Gli ammassi stellari aperti sono raccolte di stelle che si sono formate simultaneamente da una densa nube di gas e polvere. Le stelle di questi ammassi hanno la stessa età ma differiscono in massa. Più una stella è massiccia, più velocemente consumerà il suo combustibile nucleare e si evolverà in una nana bianca. I ricercatori hanno utilizzato gli ammassi stellari come laboratorio per misurare l'affidabilità delle teorie sull'evoluzione stellare.

Una delle incertezze nella teoria dell'evoluzione stellare è la quantità di materia che una stella perde durante la sua vita. La perdita di massa è sostanziale, con stelle come il nostro Sole che perdono circa la metà della loro massa nel momento in cui diventano nane bianche. La relazione tra la massa alla nascita di una stella e la sua massa al momento della morte come nana bianca è nota come relazione di massa iniziale-finale.

Il gruppo di ricerca ha studiato la stella centrale nell'ammasso stellare Messier 37 e ha determinato che la sua massa è pari a 0.85 masse solari, indicando che aveva perso il 70% della sua materia durante la sua vita. La stella aveva anche una composizione chimica speciale, che indicava un evento insolito avvenuto nel suo recente passato.

Questa precisa determinazione del rapporto di massa iniziale-finale è fondamentale in astrofisica poiché determina lo stadio finale dell'evoluzione di una stella, sia che diventi una nana bianca, una stella di neutroni in un'esplosione di supernova o un buco nero. Inoltre, la materia espulsa dalle stelle contribuisce all'evoluzione chimica delle galassie e dell'intero universo.

Fonte: Universitaet Tübingen