Decodifica della degradazione delle proteine: approfondimenti sulla funzione dell'ubiquitina ligasi

I ricercatori hanno fatto passi da gigante nella comprensione del complesso processo di degradazione delle proteine ​​combinando la microscopia crioelettronica (crio-EM) e tecniche di deep learning. Questo studio rivoluzionario fa luce sulla funzione di un’ubiquitina ligasi chiave, offrendo preziose informazioni su malattie come il cancro.

La degradazione delle proteine ​​è un processo essenziale per il mantenimento dell’omeostasi cellulare. Implica la scomposizione e il riciclaggio mirati di proteine ​​indesiderate, influenzando le attività cellulari come la regolazione del ciclo cellulare, la morte cellulare e la risposta immunitaria. Al centro di questo processo c’è il proteasoma, un centro di riciclaggio cellulare. Le proteine ​​contrassegnate per la degradazione portano un tag molecolare costituito da una catena di molecole di ubiquitina, che è attaccata da enzimi chiamati ubiquitina ligasi.

Lo studio del processo di poliubiquitinazione è stato storicamente impegnativo a causa della sua natura rapida e complessa. Per superare questo ostacolo, gli scienziati del BioCenter di Vienna e della Scuola di Medicina dell’UNC hanno combinato la crio-EM con algoritmi di deep learning. Questo approccio innovativo ha permesso loro di catturare il processo passo dopo passo della poliubiquitinazione e di visualizzare le complesse interazioni molecolari coinvolte.

I ricercatori si sono concentrati sul complesso/ciclosoma che promuove l'anafase (APC/C), un'ubiquitina ligasi che svolge un ruolo cruciale nel ciclo cellulare. Sono stati in grado di svelare i meccanismi con cui l'APC/C collega i segnali dell'ubiquitina, che prima era sconosciuto. Usando le reti neurali, hanno ricostruito i movimenti dinamici dell'APC/C durante la poliubiquitinazione, ottenendo il primo risultato nella ricerca sulla degradazione delle proteine.

La collaborazione è stata fondamentale per il successo di questo studio, con ricercatori di vari team che hanno contribuito allo sviluppo del software e alla convalida dei risultati. Il significato di questa ricerca va oltre il suo impatto immediato, aprendo la strada a future indagini sulla regolazione di altre ubiquitina ligasi. In definitiva, queste conoscenze approfondiranno la nostra comprensione del metabolismo delle proteine ​​e delle sue implicazioni per la salute umana e le malattie, compreso il cancro.

