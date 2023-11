Nuove scoperte su cFos e cellule immunoreattive 53BP1 nell'ippocampo

By

I ricercatori dell’Oregon Health & Science University (OHSU) hanno fatto passi da gigante nella comprensione del ruolo dei cFos e delle cellule immunoreattive 53BP1 nell’ippocampo. È stato utilizzato un modello murino sostitutivo mirato per studiare gli effetti del condizionamento alla paura su queste cellule in diversi gruppi di età e sesso.

Precedenti studi hanno dimostrato che cFos, un marcatore dell’attività neuronale, può essere indotto in risposta al condizionamento della paura. Tuttavia, la ricerca più recente ha rilevato una differenza specifica per genere nell’attivazione di cFos. Giovani topi femmine hanno mostrato un aumento transitorio delle cellule immunoreattive cFos dopo il condizionamento alla paura, mentre i giovani topi maschi non hanno mostrato la stessa risposta.

È interessante notare che i topi maschi e femmine di mezza età con la forma E2 del gene dell'apolipoproteina E4 (apoE) hanno mantenuto l'aumento transitorio delle cellule immunoreattive cFos, mentre quelli con le forme E3 ed E4 no. Ciò suggerisce che la presenza dell'allele E2 può conferire un effetto protettivo contro il declino correlato all'età nell'attivazione di cFos.

Al contrario, non sono state rilevate differenze nelle cellule immunoreattive 53BP1 tra i diversi gruppi. 53BP1 è un marcatore per la risposta al danno del DNA e i processi di riparazione.

Questi risultati hanno importanti implicazioni per la comprensione dei meccanismi molecolari alla base del condizionamento della paura e dei cambiamenti legati all’età nell’attività neuronale. Le differenze genere-specifiche e allele-specifiche nell'attivazione di cFos evidenziano la complessa interazione tra fattori genetici, età e funzione neuronale.

Le strutture del nucleo di microscopia dell'OHSU sono state determinanti nell'acquisizione di immagini rappresentative delle cellule immunoreattive cFos e 53BP1 nella regione CA1 dell'ippocampo. Queste immagini forniscono una preziosa prova visiva delle differenze osservate nello studio.

Sono necessarie ulteriori ricerche per chiarire completamente i meccanismi sottostanti e le potenziali implicazioni terapeutiche di questi risultati. Svelando le intricate connessioni tra fattori genetici e attività neuronale, gli scienziati possono aprire la strada a nuovi approcci nella prevenzione e nel trattamento del declino cognitivo legato all'età.