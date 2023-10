Un compartimento cellulare appena scoperto: l'esclusivo

By

I ricercatori dell’ETH di Zurigo hanno recentemente scoperto un compartimento precedentemente sconosciuto all’interno delle cellule dei mammiferi chiamato exclusoma. Questo compartimento è costituito da anelli di DNA noti come plasmidi e si trova nel plasma cellulare, il che è insolito poiché la maggior parte del DNA nelle cellule eucariotiche è conservato nel nucleo. I risultati di questa scoperta sono stati pubblicati sulla rivista Molecular Biology of the Cell.

I plasmidi trovati nell'esclusoma possono provenire sia da fonti esterne che da telomeri, le estremità ricoperte dei cromosomi. In alcune cellule tumorali, gli anelli telomerici si formano spesso unendo insieme questi segmenti di DNA. Tuttavia, a questi anelli mancano i progetti per la produzione di proteine. I ricercatori dell'ETH di Zurigo hanno dimostrato che il nucleo della cellula rimuove selettivamente questi anelli di DNA insieme ai plasmidi provenienti da fonti esterne e li deposita nel plasma cellulare. Questo processo aiuta le cellule a distinguere tra il proprio DNA ancora necessario e il DNA estraneo che non è più necessario.

Una delle potenziali funzioni dell'esclusoma è il suo ruolo nella memoria immunologica cellulare. I ricercatori hanno studiato una proteina specifica che si lega al DNA, compresi gli anelli del DNA. Questa proteina può innescare una cascata di segnali che spinge le cellule a rilasciare sostanze messaggere infiammatorie, indicando la presenza di un agente patogeno. L'esclusoma può essere coinvolto in questo processo e perpetuare l'illusione di un'infezione in corso, portando a risposte autoimmuni come il lupus eritematoso sistemico.

Ruth Kroschewski, la ricercatrice principale, ritiene che l'esclusoma sia un residuo dell'evoluzione iniziale. Le cellule eucariotiche hanno avuto origine dalla fusione di batteri con archaea e il DNA a forma di anello di questi organismi doveva essere protetto. L'esclusoma funge da forma primitiva del nucleo cellulare, con una struttura dell'involucro più semplice rispetto all'involucro nucleare. Le ragioni per cui i plasmidi sono racchiusi in questo involucro imperfetto sono ancora sconosciute.

Ulteriori ricerche si concentreranno sullo studio dei cambiamenti nel DNA plasmidico e sui meccanismi responsabili del deposito dei plasmidi nell'esclusoma. Questo organello appena scoperto apre vari misteri che i ricercatori mirano a svelare, facendo luce sulle affascinanti complessità dei compartimenti cellulari.

Fonte: ETH Zurigo