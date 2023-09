Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50: un telescopio solare portatile e conveniente

Il Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50 è un telescopio solare progettato per un uso occasionale e occasionale. Offre un ingrandimento fino a 18x, rendendolo ideale per l'osservazione delle macchie solari. Il telescopio è dotato di un filtro solare permanente, garantendo la sicurezza degli osservatori ed eliminando la necessità di accessori aggiuntivi. È progettato appositamente per i viaggi, con un treppiede leggero e un piccolo zaino inclusi nel kit.

Il telescopio presenta un'apertura di 2 pollici/50 mm, una lunghezza focale di 4 pollici/360 mm e un rapporto focale di f/7.2. Il filtro solare in vetro non rimovibile soddisfa lo standard di sicurezza ISO 12312-2, bloccando gli infrarossi, gli ultravioletti e il 99.99% della luce solare visibile. Fornisce immagini nitide, bianco-bluastre del disco solare con frange di colore minime.

Il telescopio solare Celestron EclipSmart Travel 50 include un oculare Kellner da 20 mm per un ingrandimento 18x e un diagonale stellare per angoli di visione confortevoli. Utilizza una montatura altazimutale manuale di base con attacco per maniglia panoramica, ma il treppiede non è molto stabile in condizioni di vento. Si consiglia di utilizzare un treppiede più robusto per una visione più stabile.

Nel complesso, il Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50 è un telescopio solare comodo e portatile per chi insegue le eclissi e per coloro che sono interessati all'osservazione delle macchie solari. Il suo design all-in-one e la facilità di configurazione lo rendono una scelta adatta per principianti e bambini.

Fonti: recensione Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50

Credito immagine: Jamie Carter