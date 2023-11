Svelare le origini della Luna: un nuovo studio rivela approfondimenti più profondi

By

Gli scienziati hanno a lungo speculato sulla formazione della Luna, con la teoria prevalente che suggerisce una massiccia collisione tra un protopianeta delle dimensioni di Marte e la Terra circa 4.5 miliardi di anni fa. Tuttavia, la mancanza di prove dirette, come un cratere o resti del protopianeta, chiamato Theia, ha lasciato molto a desiderare. In uno studio innovativo pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature, i ricercatori del California Institute of Technology svelano nuove prove convincenti che potrebbero riscrivere la storia delle origini della nostra Luna.

Guidato da Qian Yuan, un ricercatore post-dottorato al Caltech, il team ha intrapreso una ricerca per trovare tracce di Theia, l'inafferrabile protopianeta. Il loro viaggio li ha portati nelle profondità della Terra, in particolare al confine tra il mantello e il nucleo, a circa 1,800 miglia sotto la superficie. Sorprendentemente, hanno scoperto consistenti frammenti di Theia annidati in questa regione enigmatica.

La curiosità del dottor Yuan riguardo al destino di Theia è stata stuzzicata durante i suoi studi universitari presso l'Arizona State University quando un professore ha posto una domanda cruciale: "Dov'è il dispositivo di simulazione Theia in questo momento?" Questa domanda apparentemente semplice ha gettato il seme di un’idea che alla fine ha portato a questa ricerca innovativa.

Sebbene sia ampiamente accettato che Theia abbia contribuito alla formazione della Luna, lo studio svela una rivelazione sorprendente: circa il 90% della massa di Theia alla fine è ritornata sulla Terra. Alcune porzioni si sarebbero senza dubbio fuse con i minerali della Terra attraverso la fusione, ma i ricercatori ipotizzano che alcuni frammenti potrebbero essere rimasti in gran parte intatti.

Le scoperte rivoluzionarie si collegano al mistero che circonda due immense strutture nelle profondità del mantello: una sotto l’Africa occidentale, conosciuta come Tuzo, e l’altra sotto l’Oceano Pacifico, chiamata Jason. Queste formazioni colossali, che si estendono su vaste aree e si estendono per centinaia di chilometri nel mantello, hanno lasciato perplessi gli scienziati per decenni. Il dottor Yuan e il suo team propongono che Tuzo e Jason potrebbero potenzialmente essere ulteriori resti di Theia, con il loro volume combinato che corrisponde all'incirca a quello della luna.

Attraverso avanzate simulazioni al computer, i ricercatori hanno ricostruito la collisione tra la Terra e Theia, monitorando meticolosamente i movimenti dei pezzi frammentati post-impatto. Le simulazioni hanno dimostrato che l’intensa forza della collisione ha sciolto la crosta terrestre e il mantello esterno, fondendoli con frammenti di Theia e dando infine vita alla nostra Luna.

Questo studio innovativo getta nuova luce sulla formazione della nostra Luna svelando l’enigma delle strutture Tuzo e Jason. Sebbene ci siano ancora molte domande a cui rispondere, questi risultati invitano a ulteriori esplorazioni e aprono la strada a una comprensione più profonda della nostra storia celeste.

FAQ

D: Qual è la teoria prevalente sulla formazione della Luna?

R: La teoria più popolare suggerisce che un protopianeta chiamato Theia entrò in collisione con la Terra circa 4.5 miliardi di anni fa, portando alla formazione della Luna.

D: Quali prove mancavano a sostegno di questa teoria?

R: Gli scienziati stavano cercando prove specifiche, come un cratere o resti vitali di Theia, per supportare la teoria prevalente.

D: Cosa ha scoperto il recente studio?

R: I ricercatori hanno trovato consistenti frammenti di Theia situati al confine tra il mantello e il nucleo terrestre, in profondità sotto la superficie.

D: Quali sono le strutture Tuzo e Jason?

R: Tuzo e Jason sono immense strutture nelle profondità del mantello terrestre, una situata sotto l'Africa occidentale e l'altra sotto l'Oceano Pacifico.

D: Come si relazionano le strutture di Tuzo e Jason con Theia?

R: I ricercatori sospettano che Tuzo e Jason possano essere ulteriori resti di Theia, poiché il loro volume combinato è paragonabile a quello della luna.

D: Come si è formata la Luna?

R: Attraverso simulazioni al computer avanzate, lo studio ha dimostrato che la collisione tra Theia e la Terra ha provocato lo scioglimento della crosta terrestre e del mantello esterno, portando alla formazione della Luna.