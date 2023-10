Il professor Dimitrios Buhalis riconosciuto come uno dei migliori scienziati al mondo nella ricerca sul turismo

Il professor Dimitrios Buhalis è stato riconosciuto come uno dei più importanti scienziati del mondo, classificandosi al 859° posto nel 2022 e al 6465° nel corso della sua carriera. I suoi eccezionali contributi alla ricerca sul turismo gli sono valsi il riconoscimento nel prestigioso database dell'Università di Stanford, che evidenzia il 2% dei migliori scienziati a livello globale. Questo notevole risultato dimostra il suo impatto significativo nel campo del turismo e delle discipline correlate.

Nel 2022, il professor Buhalis ha raggiunto l'impressionante posizione n. 859 tra oltre 204,000 ricercatori in tutto il mondo. Questo risultato non solo testimonia la sua ricerca innovativa, ma dimostra anche la sua dedizione al progresso della conoscenza nel suo campo. Nel corso della sua carriera, si è assicurato la posizione n. 6465, consolidando il suo status di figura di spicco nel mondo accademico. In particolare, nell'ambito specifico dello sport, del tempo libero e del turismo, si è assicurato il quarto posto tra 4 ricercatori nel 182, sottolineando la sua eccezionale competenza e influenza in quest'area specializzata. Nel corso della sua carriera, si colloca al 2022° posto, sottolineando il suo impatto duraturo.

Questi riconoscimenti non solo celebrano i risultati individuali del Professor Buhalis, ma riconoscono anche l'eccellenza e l'innovazione nel campo più ampio del turismo. La sua presenza in un'azienda così stimata testimonia il suo notevole contributo e la sua dedizione al progresso della conoscenza e dell'impatto della ricerca turistica negli ultimi 35 anni. Questo riconoscimento funge da ispirazione per aspiranti ricercatori e studiosi di tutto il mondo, riaffermando l'importanza di un impegno costante nel proprio campo e il potenziale di contributi innovativi per plasmare il futuro.

Esprimendo la sua gratitudine, il professor Buhalis ha riconosciuto il ruolo di insegnanti, colleghi, studenti e di tutti coloro che lavorano per rendere il turismo un catalizzatore di cambiamenti positivi e migliorare il benessere delle comunità. Ha sottolineato il ruolo fondamentale della ricerca nel processo decisionale strategico per la pianificazione, lo sviluppo, la gestione e il marketing del turismo. Nel corso della sua carriera, ha mirato a riunire ricerca all’avanguardia, tecnologie innovative e gestione trasformativa per generare soluzioni di turismo rigenerativo per le comunità e le parti interessate in tutto il mondo.

Mentre celebriamo questo straordinario risultato, prevediamo ulteriore eccellenza e innovazione nel campo della ricerca turistica con il professor Dimitrios Buhalis in prima linea. Congratulazioni al professor Buhalis per questo meritato riconoscimento e possa il suo lavoro continuare a ispirare e informare le generazioni di studiosi a venire.

Fonte: Vicky, redattore capo di TravelDailyNews Media Network